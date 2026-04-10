Musethica regresa al Pirineo con una decena de conciertos abiertos a todo tipo de públicos

El proyecto musical Musethica vuelve al Pirineo aragonés del 12 al 19 de abril con una nueva edición que combinará formación, interpretación y compromiso social. Durante una semana, el programa ofrecerá una decena de conciertos en distintas localidades del norte de Aragón, de los cuales cuatro estarán abiertos al público general con entrada libre.

Esta será la segunda ocasión en la que Musethica desarrolla una residencia artística en el Pirineo, consolidando su presencia en el territorio y reforzando su objetivo de acercar la música clásica a todo tipo de públicos, incluidos aquellos que habitualmente no tienen acceso a este tipo de propuestas culturales.

La edición de este año contará con un cuarteto de violines formado por los jóvenes intérpretes Andrea Santiago, Donatella Gibboni y Martí Bravo, bajo la tutela de la profesora Raquel Castro. Todos ellos trabajarán intensamente durante la semana para preparar un repertorio exigente que interpretarán en diferentes espacios del territorio.

Los ensayos comenzarán el 12 de abril, aunque los primeros conciertos tendrán lugar a partir del día 14 en centros educativos de Sabiñánigo, como el CEIP Puente de Sardas y el IES Biello Aragón. Estas actuaciones forman parte del eje pedagógico del proyecto, que apuesta por la cercanía con el alumnado y la difusión de la música desde edades tempranas.

Música con impacto social

El programa se desarrollará en distintos espacios sociales y culturales del Pirineo. Entre ellos destacan centros de atención social como Valentia, con actuaciones en Martillué y Boltaña, así como la residencia de mayores La Solana en Aínsa. Estos conciertos constituyen una de las señas de identidad de Musethica, al llevar la música a colectivos que no suelen acceder a auditorios tradicionales.

A esta programación se suman cuatro conciertos abiertos al público general, que tendrán lugar en espacios emblemáticos del territorio. El viernes 17 de abril, el cuarteto actuará en la ermita de Jesús de Fiscal; el sábado 18 en el Molino Periel de Sabiñánigo; y el domingo 19 en el salón de actos de Ansó y en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jasa.

Todos estos conciertos serán gratuitos hasta completar aforo, facilitando así el acceso a la música clásica en entornos rurales y acercando la cultura a vecinos y visitantes.

Repertorio exigente y variado

El repertorio elegido para esta edición combina obras de diferentes estilos y épocas, con piezas de compositores como Grazyna Bacewicz, Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair, György Ligeti o Kaija Saariaho. Esta selección permite a los intérpretes enfrentarse a distintos lenguajes musicales y ofrecer al público una experiencia variada y de alta calidad artística.

Entre las obras destacan el 'Concierto en Sol' de Telemann, el 'Cuarteto para cuatro violines' de Bacewicz o las variaciones sobre el "Carnaval de Venecia" de Dancla, configurando un programa que combina virtuosismo, sensibilidad y riqueza sonora.

Un modelo aragonés con proyección internacional

Musethica nació en 2012 en Zaragoza impulsado por el violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello, con el objetivo de transformar la educación musical superior a través de la práctica escénica real y el compromiso social.

Desde entonces, el proyecto ha crecido hasta contar con sedes en varios países y colaboraciones con instituciones educativas y musicales internacionales. Su modelo innovador integra la interpretación en directo como parte esencial del aprendizaje, al tiempo que promueve la inclusión social mediante el acceso universal a la música.

Además, desde 2024 forma parte del proyecto europeo '1000+ Concerts: Innovating Higher Music Education through Social Inclusion', que busca redefinir la enseñanza musical en Europa a través de un enfoque más abierto, práctico y socialmente comprometido.

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La edición de Musethica en el Pirineo cuenta con el respaldo de entidades como la Fundación Caja Rural de Aragón, varios ayuntamientos del territorio --entre ellos Sabiñánigo, Fiscal, Jasa y Ansó-- y la Comarca de la Jacetania, además de la colaboración de distintas organizaciones culturales.