Pedro Ciria novela el descubrimiento del principal códice en aragonés de la historia: "Lo hemos perdido para siempre"

La nueva novela histórica de Pedro Ciria, ‘El tesoro de Julia’, se adentra en la investigación de Gunnar Tilander, filólogo sueco, que en 1933 le llevó a descubrir la existencia del Vidal Mayor, un códice que compilaba, en aragonés, el cuerpo legal de la Corona de Aragón en tiempos de Jaime I ‘El Conquistador’. Así lo ha explicado el autor en el acto que ha tenido lugar este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

No obstante, su nueva publicación es, ante todo, "una novela de aventuras para todos los públicos". Narra el hallazgo del mayor tesoro de Aragón, explica la Zaragoza republicana de los años 30 con nombres y apellidos, con lugares comunes y describe el trayecto de justicia social de la niña Julia Mejía. El viaje vital de Julia de ese año 1933 que lo cambiará todo. “Ante la desigualdad, ella tiene lo más valioso que se puede tener: la inteligencia”, explica Pedro Ciria.

Julia Mejía representa la pasión bibliófila que complementa la sobriedad del investigador, encarnado en la figura de Gunnar Tilander. Y juntos, el intelectual sueco y la niña de ocho años nacida en la más absoluta pobreza, se lanzan a las calles de Zaragoza para encontrar la pista de ese objeto casi mitológico. “Este libro es una reivindicación de la inteligencia, del poder que tiene el saber y el conocimiento, que en esta época en la que vivimos parece que no está bien valorado”, lamenta.

La Zaragoza de los años 30

El primer tercio del S.XX es el marco preferido por Ciria para su confluencia de realidad y ficción, tanto en este libro como en los previos: “Hay una riqueza de acontecimientos culturales, económicos y políticos que son absolutamente increíbles”, determina.

Portada de 'El tesoro de Julia' / Doce Robles

Uno de esos eventos, clave para entender el ambiente zaragozano de la época, es el nacimiento del fútbol profesional en la capital. “¿Qué actividad, qué acto, qué mitin, qué ópera, qué conferencia, qué cosa puede ser capaz de reunir, todas las semanas, a 10.000 zaragozanos?”. Nada, solo el fútbol, el Zaragoza C.F de entonces y el Real Zaragoza S.A.D de ahora.

El autor centró su tesis doctoral en ese proceso de asentamiento del balompié en Zaragoza y afirma que “las personas importantes de la sociedad de Aragón, desde el siglo XX, están vinculadas al fútbol y si quitas ese fenómeno hay muchas cosas que no puedes entender”. Así se refleja en ‘El tesoro de Julia’ y en un palco del campo de Torrero por el que pasa la élite social, política y económica. Pero también, la joven Julia y una serie de personajes imprescindibles en el relato.

Honestidad y rigor histórico

Pedro Ciria (Zaragoza, 1979), ha tirado de oficio para dar honestidad y veracidad a cada línea de esta novela. “Pero, además, contábamos con una herramienta fantástica, y es que Tilander escribió unas memorias en las que hay un capítulo dedicado al tiempo que estuvo en Zaragoza”. En base a eso, la ciudad y la sociedad zaragozana del año 33 -el primero en el que las mujeres ejercieron su derecho a voto o en el que se fundó Falange- pasa a ser un personaje más de ‘El tesoro de Julia’.

“El centro de la novela es un hecho histórico real. El Vidal Mayor es el libro más importante de la historia de Aragón y no sabíamos ni que existía” Pedro Ciria — Autor de 'El tesoro de Julia'

El objeto de las pesquisas de Julia y Tilander es el Vidal Mayor: “El centro de la novela es un hecho histórico real. El Vidal Mayor es el libro más importante de la historia de Aragón”. En él, Jaime I ‘El Conquistador’ ordenó al clérigo Vidal de Canellas, en el siglo XIII, compilar todas las normas de su reino; esto se hizo en lengua aragonesa y se reprodujo en un códice que incluía miniaturas para ilustrar cada fuero. Según relata Ciria, este manuscrito permaneció perdido más de siete siglos y “no sabíamos ni que existía”.

“Ese libro hoy está en Malibú, en la Fundación Paul Getty, en California. Lo hemos perdido para siempre”, sentencia Ciria. Esta enorme pérdida filológica, histórica, artística, jurídica e identitaria se intentó revertir en los años 80: “Les ofrecimos de todo, hasta una ermita románica”. Pero Ciria asevera que la Fundación Getty no devolvería el ejemplar “ni por todo el oro del mundo” porque, entre otras cosas, “saben lo que tienen”. A lo que se suma el hecho de que los aragoneses “no sabemos nada” de ese gran texto que habla tanto de nuestra identidad, fundada en el derecho y la ley. Y ahí radica la motivación de esta novela, dar a conocer al gran público la Historia. “Es mi granito de arena”.

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Ciria, al igual que alguno de sus referentes en el departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, defiende que los historiadores deben realizar esa transferencia de conocimiento a la sociedad “porque si no te comen el terreno”. El zaragozano tiene fe en su medio de divulgación: “Yo sé que si hacemos un estudio muy riguroso sobre el Vidal Mayor, que los hay, pues estará fantástico, pero no lo lee nadie; sin embargo, una novela a lo mejor sí, igual viene Netflix y dice: ‘Oye, hacemos una serie, que es muy emocionante’”.