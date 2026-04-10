'El secreto de la escoba con los pelos lacios', el cuento de Mar Rubio Salete que invita a la inteligencia emocional y la curiosidad

La autora aragonesa Mar Rubio Salete ha presentado, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, este cuento para todas las edades: 'El secreto de la escoba con los pelos lacios'. Acompañada de la filóloga, periodista y 'coach' Elena Colera.

La historia promueve el crecimiento personal y la creatividad infantil. Narrada por una escoba diferente con los «pelos lacios», misteriosa, enamorada y mágica a la que le encanta ayudar, enseña a los niños la importancia de la aceptación, el respeto al otro, la amistad, la empatía y la responsabilidad.

El cuento busca cautivar a todo tipo de lectores, pequeños y grandes. Una historia diferente llena de fantasía e imaginación, enmarcada en la literatura social y emocional que estimula la curiosidad, la creatividad y la libre expresión.

La autora trabaja, en la obra, la inteligencia emocional desde la edad temprana. Además, utiliza la fantasía como herramienta pedagógica para promover valores éticos. La moraleja es que lo diferente puede ser especial.

Portada de 'El secreto de la escoba con los pelos lacios' / Apuleyo ediciones

Asimismo, Rubio Salete dona 60 volúmenes del libro infantil para integrar en las bibliotecas municipales de las tres diputaciones provinciales, con el fin de contribuir a la animación a la lectura y a determinadas actividades culturales relacionadas.

Mar Rubio Salete se define como escritora, cuentista, poeta de corazón y periodista, de vocación y profesión. Refundó el antiguo teatro universitario de Zaragoza (TEU), en 1986, y ha trabajado durante más de 37 años en emisoras de radio y en gabinetes de prensa en Aragón. Actualmente, comparte con otros autores iberoamericanos una antología publicada el pasado mes de marzo en Chile bajo el título 'Historias para leer con el corazón'.

Noticias relacionadas

El 23 de Abril, Día del Libro en Aragón, la autora estará firmando libros en el Paseo de la Independencia de Zaragoza con Librería Cálamo de 10,00 a 12,00 horas y con la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores de 20.30 a 21.30 horas.n