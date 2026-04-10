Ya se pueden solicitar las ayudas del Gobierno de Aragón para las artes escénicas dotadas con 915.000 euros

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este viernes la convocatoria de las ayudas para las artes escénicas de teatro, danza o circo, que se desarrollen desde el día 14 de noviembre de 2025 y hasta el día 13 de noviembre de 2026 en Aragón. Las personas, físicas o jurídicas, interesadas podrán presentar su solicitud del 13 al 27 de abril.

Se podrán subvencionar la producción de espectáculos de artes escénicas de teatro, de danza o de circo, las giras y actuaciones fuera de Aragón, y la programación de artes escénicas en salas de exhibición de gestión privada por un periodo no inferior a seis meses. Solo podrá presentarse un proyecto en cada apartado.

La cuantía total de las ayudas que convoca el Departamento de Educación, Cultura y Deporte es de 915.000 euros para las modalidades de producción, giras y apoyo a la programación en salas de exhibición de gestión privada. De esta cantidad se reservan 515.000 euros a la modalidad de producción, 200.000 euros a giras, y 200.000 euros a programación en salas de exhibición de gestión privada.

La cifra máxima a la que podrán optar las entidades que se presenten será de 45.000 euros en la modalidad de producción de espectáculos de artes escénicas, de 15.000 euros en la modalidad de giras y actuaciones fuera de Aragón, y de 50.000 euros en la modalidad de programación de artes escénicas en salas de exhibición de gestión privada. La cantidad otorgada nunca podrá superar el coste de la actividad.

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Podrán pedir estas subvenciones las empresas de producción, programación y distribución de artes escénicas, de teatro, de danza y/o de circo que tengan su domicilio social en el territorio de la comunidad autónoma de Aragón, se encuentren inscritas en situación de alta en el censo de empresarios y tengan como actividad principal cualquiera de los epígrafes de actividades artísticas concordantes con las artes escénicas. Las entidades interesadas podrán presentar su solicitud a través del tramitador online.