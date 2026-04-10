El TSJA desestima también las cautelares pedidas por la DPZ contra el acuerdo del TACPA sobre el concurso de explotación de La Misericordia

La Sección 1ª de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó este jueves 9 de abril un auto desestimando la petición de medidas cautelares solicitada por la Diputación Provincial de Zaragoza contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de 18 de marzo de 2026 por el que declaraba “nulo de pleno derecho el procedimiento de licitación y los Pliegos sobre la explotación” de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza.

Este segundo movimiento de la institución provincial se produjo tras la primera negativa del TSJA a la adopción de medidas cautelarísimas al considerar “que no hay tal urgencia y que cabe escuchar previamente a las demás partes interesadas”, dando para ello un plazo que concluyó el pasado martes 7 de abril.

A pesar de ello, la DPZ aún puede impugnar la resolución. Para ello deberá presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso de reposición en un plazo de cinco días desde este viernes.

La catastrófica situación en la que se encuentra el proceso nace de su paralización debido a los recursos interpuestos y admitidos por el TACPA por las mercantiles participantes en la pugna por la adjudicación Tauroemoción (Alberto García Buj) y Pueblos del Toreo, SL (Víctor Zabala). Otros como los de Nautalia Viajes o Simón Casas habían sido rechazados por dicho organismo. Ante tal primer revés la diputación acudió al TSJA solicitando –sin éxito– medidas cautelarísimas y recurriendo de nuevo pidiendo –siendo también rechazadas ahora– medidas cautelares. Todo ello ha desencadenado en una primera consecuencia: la imposibilidad de celebrar la feria de San Jorge en torno al 23 de abril.

Futuros escenarios probables

Mientras el calendario corre en contra de cualquier solución temporal o de más largo alcance, con un mes de agosto inhábil administrativamente en el ámbito judicial y contencioso-administrativo (aunque los plazos para presentar solicitudes, recursos o alegaciones suelen seguir contando) y el de septiembre no debería contar pues debería utilizarse para presentar y comercializar la feria pilarista, el plazo temporal se vería notablemente reducido.

El presidente Sánchez Quero ya afirmó durante la primera fase del proceso desvelando una posible estrategia que “queda la posibilidad de una subasta pura” –apuntando a una posible salida de emergencia– para adjudicar el contrato de explotación de, al menos, la Feria del Pilar de este año antes de plantear el futuro a partir de 2027.

Hace tan solo unos días y ante unas declaraciones de Ramón Celma (PP), tanto el presidente como el diputado delegado de la plaza de toros Jose Carlos Tirado aseguraron categóricamente en sendos videos en redes sociales que la feria del Pilar no corría peligro, quizá inspirados en esa solución de la “subasta pura”, última bala ante un escenario que pinta realmente sombrío.

Porque el público de las cinco de la tarde, más calmo y resignado, no es el de los festejos populares. Y no digamos Interpeñas. ¿Hay alguien capaz de hacer frente en esta ciudad a un colectivo como el los peñistas a los que pueden sumarse todos los aficionados a los festejos populares dispuestos en junta a hacer frente en la calle a una suspensión pilarista?