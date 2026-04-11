El antiguo matadero de Zaragoza acoge este fin de semana un mercado de artesanía: expositores, talleres y visitas guiadas

El Centro de Artesanía de Aragón, ubicado en el antiguo matadero de Zaragoza, se suma este fin de semana a la celebración de los Días Europeos de la Artesanía con un completo programa de actividades abiertas a todos los públicos. La iniciativa, que se celebra de forma simultánea en distintos países europeos, busca poner en valor los oficios artesanos y acercar al público la riqueza de este sector.

Durante todo el fin de semana, el centro va a abrir sus puertas para que los visitantes puedan descubrir de cerca el trabajo de los profesionales de la artesanía, así como participar en talleres, visitas guiadas y actividades culturales diseñadas para todos los públicos. Ubicado en la nave central del antiguo matadero de Zaragoza, un edificio declarado Bien de Interés Cultural, el espacio se va a convertir en un punto de encuentro entre artesanos y ciudadanía, con acceso desde las calles Florentino Ballesteros y Miguel Servet.

Uno de los principales atractivos es el mercado artesanal, donde ya se dan cita creadores como Original Dessin, Creaciones Marian, LüdeHu, Elu Joyas, Mariposas y Cerezas, Ana Cardiel o Tintaentera, entre otros. Este espacio permitirá no solo conocer el trabajo de los artesanos, sino también adquirir piezas únicas elaboradas de forma tradicional.

El mercado ofrece todo tipo de productos artesanales. / pablo ibáñez

El programa incluye además un espacio audiovisual permanente con proyecciones de documentales sobre la artesanía aragonesa del realizador Eugenio Monesma, así como una exposición didáctica dedicada a la pieza tradicional, que desvela los procesos y técnicas de elaboración. A ello se suman las exposiciones permanentes del centro, centradas en la cerámica contemporánea y la artesanía, y propuestas como el proyecto colaborativo 'Pop Up Fusión', en el que varias artesanas combinan materiales y técnicas para crear una colección de joyería contemporánea.

La programación se completa con la Tienda CADA, que reúne productos de más de 30 artesanos aragoneses, convirtiéndose en un escaparate del talento local.

Horarios y programación

Las actividades han arrancado este sábado 11 de abril a las 10.30 horas con la apertura del centro, dando paso a talleres como el espacio de creación de serigrafía con Tintaentera o la elaboración de un mural textil colectivo. También se celebrarán encuentros con artesanos y visitas guiadas para conocer el funcionamiento del centro y los oficios tradicionales. Esta sábado por la tarde, la programación continuará con la presentación de la colección de joyería contemporánea 'Fusión' y nuevos espacios participativos, como la creación de un mural colectivo que combinará técnicas de joyería y trabajo textil.

Este domingo, la jornada arrancará con un taller de torno cerámico dirigido por Alejandra Castro, seguido de la actuación musical de Bukardo Folk Aragonés en la Plaza del Buen Pastor, aportando un componente cultural y festivo al evento. La jornada concluirá con una última visita guiada antes del cierre. El horario será de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 el sábado, y de 11.00 a 14.00 el domingo.

Noticias relacionadas

La celebración de los Días Europeos de la Artesanía en Zaragoza ofrece así una oportunidad para redescubrir el valor de los oficios tradicionales, fomentar el consumo responsable y acercar la creación artesanal a la ciudadanía en un entorno dinámico, participativo y abierto.