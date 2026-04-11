La generación que ha borrado a Almodóvar: cuando el pasado no importa, el futuro desaparece

Al hilo de una nueva sesión del ciclo La buena estrella de la Universidad de Zaragoza con la presencia de Nacho G. Velilla, Jorge Asín y Juanjo Javierre por la serie sobre el secuestro de Quini ('Por cien millones'), que recupera la Zaragoza de los años 80, Luis Alegre recordó una anécdota de no hace mucho tiempo cuando se encontró con que entre un grupo amplio de alumnos de secundaria, nadie sabía quién era Pedro Almodóvar. Un hecho que dio pie a un minidebate entre los allí presentes en el que salió una conclusión (con matices) a bote pronto, ya no es que hayan cambiado los referentes generacionales, es que directamente hay una generación para la que el pasado ya no importa.

Esto podría tener como consecuencia la necesidad de crear un mundo nuevo para los que empiezan a ocuparlo, a descubrir las posibilidades que hay y a formar su cerebro, pero me temo que eso no es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que estamos en un mundo líquido y vertiginoso, en el que lo que ha sucedido ayer no importa, pero, ojo, no tiene importancia no porque no valga la pena sino porque lo que se trata es de vivir experiencias nuevas en una especie de carrera por ser más diferente que nadie.

¿Quién son The Beatles?

Lo podemos ver también en el transcurso del mundo. Ahora, Donald Trump es censurado (con razón, obviamente)por sumergir al mundo en una escalada bélica que nadie sabe a dónde nos va a llevar. Pero es que ahora ya nadie se acuerda de las redadas antiinmigrantes que promovió nada más llegar al poder, de las expulsiones masivas o de los archivos Epstein que, en teoría, lo dejaban en una situación complicada. Todo eso ya forma parte de un pasado al que está mal visto volver.

Algo parecido es lo parece estar sucediendo en la cultura. Ahora hablar de The Beatles, The Rolling Stones o (si, no me lo estoy inventado) de Bruce Springsteen en las generaciones jóvenes no es hacerlo de un mundo anterior sino, en muchos caso, es hacerlo de algo que para ellos no existe porque ni lo conocen ni tengo muy claro que quieran conocerlo.

Hablo de la música porque parece que es algo más universal, pero lo mismo sucederá en el cine (no me imagino preguntándoles por Buñuel, Borau o Ducay cuál podría ser su respuesta) o incluso en la literatura.

Desconexión intergeneracional

Pero quizá el problema tenga que ver con una desconexión intergeneracional. Porque si hiciéramos ese ejercicio al revés sería más que palpable que las generaciones adultas (por no centrarla en ninguna en concreto, que esto no va de eso) tampoco conocen (casi) ninguno de los referentes culturales de los jóvenes. Es más, me atrevería a decir que les cuesta entender esos nuevos géneros literarios que han surgido como el 'cozy crime', el 'romantasy' o el 'chick-lit'; por no hablar de que si hacemos la encuesta de quién conoce a Almodóvar cambiando al cineasta por algún 'streamer' famoso.

Yo no me atrevo a decir si esto es una consecuencia buena o mala del mundo que nos ha tocado vivir (y construir entre todos, no olvidemos el matiz), lo que sí tengo más o menos claro que una desconexión tan exagerada con respecto a los referentes culturales de toda una sociedad solo puede conducir a un mundo de varias velocidades a un camino en el que cada vez va a ser más fácil sentirte menos empático con el de al lado, con todo lo que ello conlleva. Ojalá me equivoque, pero la cultura es nuestra forma de crecer en sociedad, de empatizar con el semejante y de entender el mundo que habitamos bajo unos registros identitarios comunes que luego cada uno moldea a su manera. ¿Recuerdan el 'Himno a la alegría' de Miguel Ríos? Muchos podríamos decir que ya no.