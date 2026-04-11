El primer yacimiento español que gana el prestigioso premio de la Roman Society está en Aragón: la antigua ciudad romana a 100 kilómetros de Zaragoza

La Fundación Los Bañales - Roma en Cinco Villas ha obtenido el apoyo económico de la Roman Society, entidad privada fundada en 1910 para avanzar en el conocimiento de la Historia de la Antigua Roma y para seguir impulsando los trabajos de investigación arqueológica en la ciudad romana de Los Bañales uno de los yacimientos arqueológicos romanos más monumentales y visitados de Aragón.

Desde su creación en 2025, la Fundación Los Bañales se ha propuesto entre sus objetivos la obtención de fondos económicos procedentes de todas las subvenciones locales, regionales, nacionales e internacionales posibles privadas o públicas que le ayuden en su objetivo de excavar, proteger, consolidar y promocionar los importantes restos romanos existentes en el yacimiento y en su entorno, particularmente en los municipios de Uncastillo, Layana, Sádaba y Biota que formaron parte del territorio rural circundante a la urbe que, en época imperial romana, floreció en Los Bañales.

Sumando los 2.300 euros de la Roman Society, la Fundación Los Bañales ya ha obtenido cerca de 40.000 euros, solamente a partir de fuentes de financiación privadas, para desarrollar la campaña de excavación y consolidación de 2026. Estas cifras demuestran la vitalidad de Los Bañales no solo como una fuente de desarrollo científico y cultural, sino también como un motor económico de la Comarca de las Cinco Villas gracias a la autonomía y al impulso que el proyecto está viviendo desde que existe la Fundación Los Bañales.

La concesión de financiación a Los Bañales de los Donald Atkinson Funds de la Roman Society supone un hito para la Comarca de las Cinco Villas de Aragón una vez que es la primera ocasión en que un yacimiento arqueológico español recibe una ayuda económica de este fondo, que lleva más de una década convocando becas y premios de estas características. También es la primera vez en la que un equipo arqueológico español, encabezado en el caso de Los Bañales por Javier Andreu desde 2008, obtiene financiación de esta convocatoria lo que subraya el prestigio que el proyecto tiene en el mundo académico a nivel internacional y el modo cómo contribuye a exportar la imagen de Aragón y de las Cinco Villas hacia el exterior.

Un taller de producción de tejas

Uno de los más notables resultados de la campaña arqueológica de 2024 fue el descubrimiento, gracias a los trabajos de prospección de Eugenio Monesma, de un taller de producción de tejas y material latericio constructivo romano en el área suburbana de Los Bañales, cerca del paraje conocido como de El Huso y La Rueca donde se instaló en cinturón productivo de la ciudad romana de Los Bañales que contó en su época de esplendor con una población superior a los 2.000 habitantes.

Convencida de la importancia de ese espacio, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas solicitó a comienzos de 2026 una ayuda a la Roman Society para excavar ese taller de producción de tejas, conocido en época romana como figlina tegularia. Los trabajos arqueológicos incluirán en este caso una fase de teledetección (imágenes aéreas y LiDAR), una prospección sobre el terreno, una campaña de excavación de dos semanas con estudiantes becados y una última fase de consolidación con el objetivo de definir la extensión, cronología y función del taller, así como su papel en las prácticas constructivas regionales y en la monumentalización local poniendo éste en relación con el tamaño y la extensión de la ciudad.

Para la concesión de la ayuda, la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas ha contado con cartas de recomendación de investigadores de la New York University y de la Universität Hamburg que forman parte del Comité Científico Internacional que asesora desde 2022 al proyecto arqueológico de Los Bañales que dirige Javier Andreu, Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Navarra. Este Comité Científico Internacional se constituyó con el apoyo del Centro de Estudios Cinco Villas.