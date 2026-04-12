Al Ayre Español revive este lunes en el Auditorio de Zaragoza la música del italiano Alessandro Stradella

Tras más de 35 años difundiendo y reivindicando las composiciones antiguas, Al Ayre Español está considerada una de las formaciones de música barroca más reconocidas del país. El grupo vocal e instrumental, fundado en 1988 por el clavecinista zaragozano Eduardo López Banzo, lo volverá a demostrar este lunes en el Auditorio de la capital aragonesa.

La sala Mozart acogerá un recital a partir de las 19.30 horas en el que Al Ayre Español recuperará el oratorio San Giovanni Battista, del compositor italiano Alessandro Stradella (Bolonia, 1643 - Génova, 1682). La actuación se enmarca dentro de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio.

Los solistas Belén Vaquero (soprano), María Eugenia Boix (soprano), Bruno Campelo (contratenor), Luken Munguira (tenor) y Javier Blanco (bajo), estarán acompañados por Al Ayre Español bajo la dirección del clavecinista zaragozano y darán vida a este bellísimo oratorio.

La actuación será un nuevo ejemplo de la gran aportación de la formación, que lleva más de 35 años rescatando y dando a conocer composiciones antiguas. Y todo utilizando instrumentos de época.

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Los abonos para la temporada salieron a la venta el pasado septiembre, pero aún es posible asistir a los conciertos comprando entradas sueltas en la web y en la taquilla del Auditorio.