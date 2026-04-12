La catedral de la zarzuela se pone en pie ante una soprano aragonesa: "Es uno de esos momentos que justifican una velada"

Una soprano aragonesa vivió este sábado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una de esas noches que será difícil que olvide en mucho tiempo ya que acabó 'bisando' el aria de 'Jugar con fuego' ante la aclamación del público, que se maravilló ante el protento vocal de la zaragozana Ruth Iniesta, que vivió una de las grandes noches de su carrera.

Los bises, cada vez más infrecuentes, requieren una mezcla muy precisa de técnica, carisma y conexión con la sala. Iniesta encontró ese equilibrio en una interpretación que fue creciendo en intensidad hasta desbordar al público. La respuesta fue inmediata: aplausos prolongados, entusiasmo sin reservas y la petición inequívoca de repetir.

Así definía uno de los asistentes lo sucedido: "Mención aparte merece Ruth Iniesta, cuya intervención no solo estuvo a la altura, sino que se convirtió en uno de esos momentos que justifican toda una velada. El premio espontáneo del público; ese bis concedido en la que muchos llaman la catedral de la zarzuela, un gesto tan excepcional que se tiene por único en el mundo; no fue una concesión gratuita, sino el reconocimiento a una interpretación que devolvió, aunque fuera por instantes, la verdad estilística que el conjunto escénico diluía".

Dirigida por Mariana Bollaín

La zarzuela, dirigida por Mariana Bollaín, que este domingo realiza su última función en el Teatro de la Zarzuela, cuenta en el reparto, además de con Ruth Iniesta, con Alejandro del Cerro (tenor), José Antonio López (barítono), David Lagares (bajo-barítono), Manuel de Diego (tenor), Javier Povedano (barítono) y Zaira Montes (actriz) junto al Coro Titular del Teatro de la Zarzuela.

'Jugar con fuego' es una zarzuela en tres actos con libreto de Ventura de la Vega y música de Francisco Asenjo Barbieri. Se estrenó el 6 de octubre de 1851 en el Teatro del Circo de Madrid. El argumento de la obra lo extrajo Ventura de la Vega, de la comedia francesa 'La comtesse de Egmont', de Jacques F. Ancelot (1794-1854) y Alejo B. Decombereusse (1769-1862), aunque la situó en España, para que tuviese visos más patrióticos. El título alude a lo peligroso que es jugar con el amor.

Ruth Iniesta fue reconocida en 2024 como Mejor Intérprete Femenina de Lírica en los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas, por su actuación en la ópera 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, estrenada en noviembre de 2023 en el Teatro Real dentro de la programación de su actual temporada.