El Certamen Coral de Ejea ya mira a 2027 tras reunir este fin de semana a más de 250 coralistas

El Certamen Coral de Ejea ha cerrado con éxito su edición número 52, en la que han participado este fin de semana más de 250 coralistas llegados de todo el país. La cita se afianza así como una de las referencias más longevas e importantes de España en canto coral. De hecho, el certamen fue declarado Actividad de Interés Turístico de Aragón por su valor cultural y educativo en el año 2021.

La organización ha valorado muy positivamente el nivel de esta edición. "Ha sido una edición estupenda. Ha habido representación de siete provincias y eso ya es todo un éxito", ha destacado el director artístico, Enrique Azurza. En este mismo sentido se ha manifestado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ejea, Víctor Usán, que ya mira a la edición de 2027. "Estamos muy orgullosos del certamen y ya estamos pensando en la siguiente edición”, ha indicado Usán que ha anunciado que ya se conoce el compositor de la obra obligada del certamen de 2027: será Josu Elberdin y se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril.

Este fin de semana han participado en las sesiones de concurso siete corales llegadas desde las provincias de Ávila, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Valencia y Zaragoza, con más de 250 coralistas. La dotación en premios ha ascendido este año a 14.000 euros repartidos en distintas categorías, así como un premio del público y premio a la mejor dirección coral. En el caso de los coros ganadores, han recibido un premio de 3.000 euros cada uno, mientras que los coros clasificados en segundo y tercer lugar reciben 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) se ha proclamado ganador en categoría adulto y el Coro de Voces iguales del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada se ha alzado con el primer premio en la categoría juvenil. El Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallés representará al Certamen Coral de Ejea en la próxima edición del Gran Premio Nacional de Canto Coral, que se celebrará el 13 de marzo de 2027 en Granada.

Más premiados

Por otra parte, el Premio del Público ‘David Tellechea’, emitido a través de los votos de las personas asistentes al certamen, ha sido para el Coro Teselas Ensemble Vocal, de Zaragoza, y el Premio a la mejor dirección coral otorgado por el jurado ha sido para Raimón Romaní, director del Coro Cor Jove del Conservatori de Sant Cugat.

Además, el segundo premio en categoría adulto ha sido para Teselas Ensemble Vocal, de Zaragoza, y el tercero para la Coral Jardín Menesteo, del Puerto de Santa María (Cádiz). Asimismo, en la categoría juvenil el segundo premio ha reconocido a la Coral Santísima Trinidad de Valencia, y el tercer premio ha sido para el Coro Juvenil la Voz de las Emociones, de Ávila.