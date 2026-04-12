El ciclo 'Películas malditas' vuelve este lunes al Paraninfo de Zaragoza con entrada libre

El Edificio Paraninfo de Zaragoza acogerá este lunes la proyección del documental ‘Ocaña, retrato intermitente’ (1978), dentro del ciclo Aula de Cine dedicado a 'Películas malditas', con entrada libre hasta completar aforo. La sesión, organizada por el vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, tendrá lugar a las 19.00 horas en este espacio cultural ubicado en la plaza Basilio Paraíso.

Dirigida por Ventura Pons, la película ofrece un retrato singular del artista andaluz José Pérez Ocaña, figura clave de la contracultura en la Barcelona de finales de los años setenta, sobre todo en enclaves como La Rambla y la plaza Real.

El documental, de 85 minutos de duración, combina elementos biográficos con una exploración del universo creativo y personal del protagonista, de tal forma que se muestra tanto su vida como el imaginario que define su obra y su identidad.

Rodada en color y con fotografía de Lucho Poirot, la cinta se ha convertido en una pieza de referencia del cine documental español por su carácter transgresor y su aproximación a figuras y ambientes alejados de los discursos convencionales de la época.

La proyección se enmarca en el ciclo Aula de Cine, que busca recuperar obras singulares o poco difundidas para acercarlas al público y fomentar la reflexión en torno a distintas corrientes cinematográficas.