Fadas, el encuentro que reivindica el talento joven femenino en el panorama musical de Zaragoza: “Hay mujeres que están haciendo cosas interesantes, pero no se les da protagonismo”

Un espacio para mostrar de lo que son capaces y, a su vez, servir de espejo para otras que puedan venir detrás. Ese es el espíritu de Fadas, un encuentro que reunirá a 9 mujeres el próximo sábado 18 de abril en la Zona Joven de La Azucarera para conversar, charlar y mostrar su trabajo dentro de la industria y escena musical de Zaragoza.

El evento, de entrada libre, estará articulado en torno a dos mesas redondas, cuatro actuaciones musicales en directo y un vermut amenizado por un DJ, que comenzará a las 12 horas y se extenderá hasta las 15.30 horas.

El primero de los coloquios tendrá un carácter más técnico donde Lorena Jiménez, musicóloga y archivista en la Biblioteca Nacional; Alba Fernández, del sello Calaverita Records; Nerea Mostajo, experta en sonido en directo y Aurora Vicor, técnica de sonido y artista, debatirán sobre "las diferentes capas del sector musical". El segundo correrá a cargo de Gama B, impulsora del Festival Cauces -una cita que atesora ya cuatro ediciones en Zaragoza- y DJ; la diseñadora Sara Gómez, cofundadora del proyecto About Covers; Alba Calva, arpista experimental; Lucía Alamán, cantautora; y Ester Vallejo, cantante y compositora aragonesa reconocida con el Mejor disco aragonés de 2024 gracias a su trabajo A la fresca, y en él abordarán su perspectiva como artistas y creadoras.

"Queremos llegar a un público de entre 14 y 30 años, especialmente a chicas jóvenes, para que vean en estas 9 profesionales unos referentes si quisieran dedicarse a la industria musical, y a la vez dar visibilidad a estas chicas, que son muy activas en la cultura de Zaragoza", explica a este diario Silvia Mateo, una de las tres impulsoras del proyecto junto con María Carrascosa y Bárbara Bussons, aunque no cierra la puerta a un público más variado e incluso a promotores o personas de la escena de la capital aragonesa. De hecho, le consta que alguno de estos últimos asistirán. "Sabemos que está teniendo repercusión el evento", asegura Mateo.

Aportación a la escena musical

La jornada busca plantear un mensaje en positivo y no tanto quedarse en los obstáculos que todas ellas han podido encontrarse -o se encuentran- por el camino por el mero hecho de ser mujeres. "Todos sabemos que tenemos esas dificultades, está latente y socialmente lo conocemos, pero lo que intentamos es que sirva para que ellas hablen de su curro, de lo que trabajan, de lo que hacen, de cómo aportan a la escena musical de Zaragoza y no tanto de comparar o enfrentar", explica.

Cartel promocional de Fadas / Fadas

Un mensaje que contrasta con el germen de Fadas, que se remonta a finales del pasado año cuando esta joven gestora cultural asistió a un evento de su gremio en el que ellas estaban en franca minoría respecto a ellos -dos frente a 18-. Fue entonces cuando las tres impulsoras comenzaron a dar forma este proyecto: "Surge como necesidad de dar a conocer que hay mujeres que están haciendo cosas interesantes en Zaragoza, pero que quizás no se les está dando protagonismo o el espacio para exponerlo, da rabia y las que nos dedicamos al sector cultural nos sentimos responsables de mostrarlo".

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Y concluye: "Queremos que Fadas sea un punto de encuentro para mujeres que sirva para hacer una red entre nosotras en Zaragoza y tener un espacio en el que no nos sintamos cohibidas a la hora de expresarnos, porque muchas veces en otros foros sí nos sentimos un poco juzgadas".