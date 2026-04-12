Fadas, el encuentro que reivindica el talento joven femenino en el panorama musical de Zaragoza: “Hay mujeres que están haciendo cosas interesantes, pero no se les da protagonismo”
La Zona Joven de La Azucarera acogerá el próximo 18 de abril una iniciativa que busca dar visibilidad a mujeres que aportan a la escena musical de la capital
Un espacio para mostrar de lo que son capaces y, a su vez, servir de espejo para otras que puedan venir detrás. Ese es el espíritu de Fadas, un encuentro que reunirá a 9 mujeres el próximo sábado 18 de abril en la Zona Joven de La Azucarera para conversar, charlar y mostrar su trabajo dentro de la industria y escena musical de Zaragoza.
El evento, de entrada libre, estará articulado en torno a dos mesas redondas, cuatro actuaciones musicales en directo y un vermut amenizado por un DJ, que comenzará a las 12 horas y se extenderá hasta las 15.30 horas.
El primero de los coloquios tendrá un carácter más técnico donde Lorena Jiménez, musicóloga y archivista en la Biblioteca Nacional; Alba Fernández, del sello Calaverita Records; Nerea Mostajo, experta en sonido en directo y Aurora Vicor, técnica de sonido y artista, debatirán sobre "las diferentes capas del sector musical". El segundo correrá a cargo de Gama B, impulsora del Festival Cauces -una cita que atesora ya cuatro ediciones en Zaragoza- y DJ; la diseñadora Sara Gómez, cofundadora del proyecto About Covers; Alba Calva, arpista experimental; Lucía Alamán, cantautora; y Ester Vallejo, cantante y compositora aragonesa reconocida con el Mejor disco aragonés de 2024 gracias a su trabajo A la fresca, y en él abordarán su perspectiva como artistas y creadoras.
"Queremos llegar a un público de entre 14 y 30 años, especialmente a chicas jóvenes, para que vean en estas 9 profesionales unos referentes si quisieran dedicarse a la industria musical, y a la vez dar visibilidad a estas chicas, que son muy activas en la cultura de Zaragoza", explica a este diario Silvia Mateo, una de las tres impulsoras del proyecto junto con María Carrascosa y Bárbara Bussons, aunque no cierra la puerta a un público más variado e incluso a promotores o personas de la escena de la capital aragonesa. De hecho, le consta que alguno de estos últimos asistirán. "Sabemos que está teniendo repercusión el evento", asegura Mateo.
Aportación a la escena musical
La jornada busca plantear un mensaje en positivo y no tanto quedarse en los obstáculos que todas ellas han podido encontrarse -o se encuentran- por el camino por el mero hecho de ser mujeres. "Todos sabemos que tenemos esas dificultades, está latente y socialmente lo conocemos, pero lo que intentamos es que sirva para que ellas hablen de su curro, de lo que trabajan, de lo que hacen, de cómo aportan a la escena musical de Zaragoza y no tanto de comparar o enfrentar", explica.
Un mensaje que contrasta con el germen de Fadas, que se remonta a finales del pasado año cuando esta joven gestora cultural asistió a un evento de su gremio en el que ellas estaban en franca minoría respecto a ellos -dos frente a 18-. Fue entonces cuando las tres impulsoras comenzaron a dar forma este proyecto: "Surge como necesidad de dar a conocer que hay mujeres que están haciendo cosas interesantes en Zaragoza, pero que quizás no se les está dando protagonismo o el espacio para exponerlo, da rabia y las que nos dedicamos al sector cultural nos sentimos responsables de mostrarlo".
Y concluye: "Queremos que Fadas sea un punto de encuentro para mujeres que sirva para hacer una red entre nosotras en Zaragoza y tener un espacio en el que no nos sintamos cohibidas a la hora de expresarnos, porque muchas veces en otros foros sí nos sentimos un poco juzgadas".
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