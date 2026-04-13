Adiós a otra librería en Zaragoza: una sangría que no cesa

La sangría no cesa. El centro de Zaragoza volverá a perder en las próximas semanas otra librería y se consolidará así una negativa tendencia que lleva tiempo sucediendo. De hecho, con este cierre, ya han sido tres los establecimientos que han bajado la persiana en la capital aragonesa en poco más de un año. Sin duda, la pérdida más sonada fue la de la Librería Central en marzo de 2025, pero en esas fechas también dijo adiós Picaraza Shop, situada muy cerca de la avenida Goya.

La que se unirá a finales de este mes a esta triste nómina será la librería Re-Read, ubicada en la calle Coso número 97. Así lo ha anunciado la cadena de librerías 'low cost' en sus redes sociales, en las que también ha confirmado que su otro establecimiento zaragozano, el del paseo Fernando el Católico, seguirá abierto.

"Queremos contaros algo importante, a final de este mes Re-Read Coso bajará la persiana. Queremos agradecer de corazón a todos nuestros clientes y amigos que han formado parte de este camino. Su confianza y apoyo han sido siempre el motor de nuestro trabajo. Nos despedimos con la alegría de lo vivido, el aprendizaje adquirido, y con la satisfacción del trabajo realizado. No es un adiós definitivo porque continuaremos con nuestra pasión por los libros en Re-Read Fernando el Católico 58", se indica en el comunicado.

La librería, ubicada en el número 97 de la calle Coso. / El Periódico de Aragón

La cadena también ha informado de que todos los libros de la tienda del Coso estarán a partir de ahora al 50% de precio. Así, un libro costará un euro, dos libros tres euros y cinco libros seis euros.

Re-Read es una enseña de librerías 'low cost' especializada en la compra y venta de libros de segunda mano, con un modelo de expansión basado en franquicias. Fundada en Barcelona en 2012, cuenta con numerosas tiendas en España y su enfoque es la sostenibilidad, ofreciendo libros en perfecto estado a precios mucho más asequibles.

El anuncio del cierre confirma una tendencia que se viene repitiendo en la capital aragonesa en los últimos años. Las librerías, como todo el pequeño comercio, no son ajenas a la caída de ventas debido a los nuevos hábitos de consumo y al auge 'on line'. Estas fueron las principales causas de los citados cierres de la Central y Picaraza Shop en marzo de 2025.

Otra de las pérdidas más sonadas en la historia reciente de la ciudad fue la de Los Portadores de Sueños. Situada en la calle Jerónimo Blancas, la librería se vio obligada a cerrar en enero de 2019 tras 14 años en la vanguardia de la cultura debido también a la caída de las ventas y la pujanza de Amazon. El establecimiento de Re-Read se suma ahora a este reguero de 'víctimas'.