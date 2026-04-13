Corita Viamonte ya tiene la novela sobre su vida, ‘El eco de la profecía’

El nombre de Corita Viamonte y Zaragoza hace décadas que están unidos ya que la artista, además de a través de los escenarios, ha recibido múltiples reconocimientos e incluso cuenta con dos parques y una calle que llevan su nombre. Y ella, sin duda, es la primera que ha llevado el nombre de la ciudad por buena parte del mundo. De hecho, no deben quedar muchos zaragozanos que no sepan que Corita Viamonte fue la tercera artista española que actuó en la Unión Soviética. Corría el año 1972, Corita apenas tenía 23 años, pero es que la artista debutó con solo tres en el Teatro Principal por lo que se puede decir que ha llevado el arte en la sangre casi desde que nació.

Ahora, Genoveva Roda acaba de publicar 'Corita y el eco de la profecía' (editado por Olé Libros), un libro que no son estrictamente las memorias de Corita Viamonte sino una novela que va abordando los diferentes pasajes de la vida de la cupletista zaragozana. Una obra que, cuenta con textos de Luis Alegre y Antón Castro que la redondean, y que se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia de la alcaldesa Natalia Chueca; la concejala de Cultura del consistorio, Sara Fernández; y el poeta y vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Escritores, Fran Picón.

Funcionaria durante cuatro décadas

«¿Por qué una joven artista zaragozana es citada de urgencia en el Kremlin, en plena Guerra Fría? Nada empezó allí. Comenzó con una niña de tres años cantando en el Teatro Principal de Zaragoza. Con trenes de tercera y con pueblos donde el escenario era un remolque. Corita Viamonte siempre tuvo las ideas claras. Carácter. Y determinación para romper moldes cuando nada era fácil. Entre focos y viajes, su vida la llevó mucho más lejos de lo que parecía posible: escenarios agradecidos, decisiones incómodas... y el afecto de figuras que marcaron una época». Esa es la sugerente sinopsis de un libro que hará crecer todavía más la figura de Corita Viamonte en la ciudad de Zaragoza, de la que fue, además, como se recuerda de lucir ella siempre que puede, funcionaria del ayuntamiento durante más de cuatro décadas.

Pero ¿cómo acabó tan cerca de la política? ¿Quién la puso al frente de un singular ejército de faldas cortas que marcaba el pulso de la ciudad? ¿Por qué se apartó de aquel amor que pudo ser en Moscú? Todo queda reflejado en «una absorbente novela basada en hechos reales de la vida de Corita Viamonte, donde las emociones laten en cada capítulo al ritmo de una canción y cada escena se vive con los cinco sentidos. ¿Es el destino quien decide… o somos nosotros quienes lo empujamos?», lanza al aire la pregunta su autora, Genoveva Roda.

El libro, como no podía ser de otra manera, se ha ido cociendo a fuego en el local de hostelería que regenta la propia Corita Viamonte, Casa Martino. Horas y horas de reuniones fueron puliendo la obra que se aleja del tópico de las memoria o de las biografías conocidas de los artistas, insisten las protagonistas.