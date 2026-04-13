La edición más primaveral de Bombo y Platillo trae a Zaragoza voces internacionales

Con la llegada del buen tiempo, se celebra la edición más primaveral del ciclo musical Bombo y Platillo, que llevará al centro cívico Salvador Allende ritmos y voces internacionales con cinco conciertos que comenzarán el 3 de mayo. Será en un espacio privilegiado, como es el patio del antiguo matadero municipal, que una vez más se convertirá en un club de jazz actualizado, con una selección artística que se aleja de etiquetas y destaca por su singularidad.

Durante los cinco domingos de mes de mayo, pasará por allí la tradición ibérica reinventada del cantautor kitsch Paco Pecado, la elegancia de la chanson pop francesa con Françoiz Breut, la vibrante bossa nova contemporánea del jovencísimo, aunque ya con un Grammy Latino en la mochila, Zé Ibarra, los estadounidenses Packaging y el pop electrónico de la contrabajista y cantante francocolombiana Ëda Diaz.

Un cartel que confirma que, a punto de alcanzar los quince años, Bombo y Platillo continúa siendo un faro de la agenda cultural zaragozana, ha indicado el consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha presentado este lunes en rueda de prensa la programación, junto al promotor Eduardo Pérez Bona.

Ambos han destacado que este ciclo supone el inicio de la temporada de conciertos en espacios abiertos de la ciudad. Además, este año se ha introducido una novedad, que promete tener una gran acogida: los abonados a todo el ciclo podrán disfrutar de una experiencia exclusiva, como es una visita guiada a la Fábrica de Cervezas Ambar, que incluye una selecta cata y una actuación musical sorpresa.

Desde el 3 de mayo

La programación comenzará el domingo 3 de mayo (19.00 horas) con el cantautor catalán Paco Pecado. Inspirado en la tradición ibérica y popular, su música está llena de contrapuntos, que pasan de la cumbia, el folk, el bolero o el tango, todo ello salpimentado de texturas electrónicas.

Le seguirá, el 10 de mayo, la canción pop francesa de Françoiz Breut con un género que no podría entenderse sin su aportación para dar paso a un estilo totalmente diferente.

El 17 de mayo se subirá al escenario el brasileño Zé Ibarra, un joven artista que ya tiene tiene un Grammy Latino en su reciente carrera con proyectos como Bala Desejo. Su música nace inspirada en la sugerente tradición de la bossa nova.

El dúo estadounidense Packaging, formado por Daniel Lyon y Daniel Connor Birch, actuarán el 24 de mayo, trayendo a la capital aragonesa el sonido de la escena independiente de su país con los temas de su último álbum homónimo, que vio la luz el año pasado.

La edición llegará a su final, el 31 de mayo, con la actuación de la artista franco-colombiana Ëda Díaz (Eléonore Díaz-Arbealez), que conecta los ritmos latinos y la electrónica contemporánea. Ëda Díaz propone un directo magnético, que convierte cada concierto en una experiencia sensorial abierta y sin fronteras, indican desde la organización.

Entradas y abono ya disponibles

Las entradas y abonos ya están a la venta en la página web del ciclo. Los abonos tienen un coste de 45 euros y dan acceso a los cinco conciertos del ciclo (además de a la exclusiva visita guiada). Las entradas individuales tienen un coste de 12 euros si se adquieren de forma anticipada y 15 euros en caso de hacerlo en taquilla.

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Además, el ciclo mantiene sus políticas de accesibilidad ofertando entradas a cada concierto a precio reducido de 8 euros para desempleados y titulares de la Tarjeta de la Librería Cálamo, así como entradas a 2 euros para menores de 25 años y mayores de 65.