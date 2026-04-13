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'¿Una imagen o mil palabras?', la nueva exposición de la Biblioteca Universitaria que explora la relación entre texto e imagen

Desde hoy y hasta el 10 de julio , se puede visitar esta muestra que propone un recorrido por la compleja relación entre texto e imagen a través de una cuidada selección de obras que van desde finales de la Edad Media hasta la época contemporánea

Alberto Montaner muestra algunas vitrins de la exposición de la Biblioteca del Paraninfo

Alberto Montaner muestra algunas vitrins de la exposición de la Biblioteca del Paraninfo / Javier Río

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Universidad de Zaragoza inaugura hoy la exposición '¿Una imagen o mil palabras?' en la sala Jorge Coci del edificio Paraninfo, que permanecerá abierta al público hasta el 10 de julio de 2026.

La presente exposición nos permite reflexionar sobre las relaciones entre el texto y la imagen en los libros y testimonios documentales, a partir de la selección de algunos fondos de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Indagar en los desequilibrios o dependencias que se generan entre las imágenes y los textos supone profundizar en los mecanismos de creación que confluyen en las artes del libro

El recorrido expositivo se organiza en cinco bloques y enseña, de forma didáctica, las distintas formas de interacción, desde el predominio de la imagen a la subordinación de la misma con respecto al texto, estableciendo diversos diálogos en torno al equilibrio entre ambos. 

Una de las piezas de la exposición '¿Una imagen o mil palabras?'

Una de las piezas de la exposición '¿Una imagen o mil palabras?' / Javier Río

El primer bloque reúne tratados científicos y médicos en los que ambas se complementan con un fin didáctico, facilitando la comprensión de temas complejos. En el segundo, la imagen queda subordinada al texto, limitándose a ilustrar o adornar pero no contribuye a completar su significado. El tercer bloque invierte esta relación y muestra el predominio de la imagen, que adquiere autonomía y capacidad expresiva, especialmente en retratos o trazas arquitectónicas.

El cuarto profundiza en esta independencia a través de grandes obras en las que la calidad artística de las imágenes alcanza su máximo desarrollo, como las láminas de Ibarra de 'El Quijote' o los grabados iluminados de la 'Divina Comedia'.

Finalmente, el quinto bloque presenta un equilibrio entre texto e imagen, propio de la cultura emblemática, donde ambos elementos dialogan o como en el caso de empresas morales y políticas, que requieren la interpretación activa del lector.

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La exposición se puede visitar hasta el 10 de julio de 2026, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

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