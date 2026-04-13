Las Fiestas Goyescas estrenarán un nuevo videomapping en la fachada del Ayuntamiento: fechas y horario

Zaragoza celebrará del 24 al 26 de abril una nueva edición de las Fiestas Goyescas, consolidando esta cita cultural como un evento que aúna tradición y contemporaneidad en torno a la figura de Francisco de Goya. La programación, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza incorpora importantes novedades y refuerza su carácter experiencial.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de un nuevo 'videomapping', una propuesta completamente renovada que recupera este formato tras la ausencia del pasado año. El espectáculo, de nueva creación y diferente al de ediciones anteriores, se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza en varias sesiones nocturnas (21.30, 22.30 y 23.15 horas, el domingo 26 solo habrá una sesión) a lo largo de las tres jornadas, consolidándose como uno de los grandes atractivos del programa. La última sesión de cada jornada incluirá efectos pirotécnicos, circunstancia que se recomienda tener en consideración por parte de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de quienes tengan animales de compañía.

Humanizar a Goya

La propuesta de 2026 mantiene el objetivo de acercar a la ciudadanía la figura de Goya y su etapa zaragozana desde una perspectiva cercana y divulgativa, conectando su biografía, pensamiento y contexto histórico con la Zaragoza de su tiempo. Para ello, el programa articula una narrativa común basada en la ocupación del espacio urbano y patrimonial, especialmente en la plaza del Pilar y su entorno, donde se concentrarán la mayor parte de las actividades.

Las Fiestas Goyescas 2026 continúan con actividades ya consolidadas que invitan al público a formar parte activa de la celebración. Entre ellas destacan el campamento napoleónico con la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, que recrea la vida cotidiana y militar de la época; las rondas goyescas, que recorrerán el Casco Histórico con Royo del Rabal, Xinglar, La Fiera y D’Aragón; las apariciones teatralizadas de Goya y Martín Zapater, y por primera vez María Teresa de Borbón y Vallabriga, que acercan al público la dimensión más humana del artista y las propuestas creativas como el Aquelarre Creativo, mercado de artistas locales y jóvenes creadores y alumnado de la Escuela de Artes de Zaragoza que ponen en valor el talento local. Entre ellos se darán cita creadoras de diferentes disciplinas de ilustración, grabado, estampación, velas, textil como son Carmen Aznar, Fuego y Alquimia, Paula Marco, Jorge Gecko, Luis Grañena, Christina Healy - Holyoke Studio, Beatriz Entralgo, Mónica Vázquez y Daniela Bermúdez.

Se incorpora de nuevo la Estampa Goyesca, una actividad de autoestampación que fue una de las propuestas con mayor éxito y participación en la pasada edición. Esta iniciativa permite a la ciudadanía crear su propia estampa inspirada en la imaginería de Goya y llevársela como recuerdo. Tras su excelente acogida, este año se amplía la propuesta con cuatro sellos diferentes, con el objetivo de enriquecer la experiencia y facilitar el acceso a un mayor número de participantes.

Como novedad se incluye el Cuadromatón, una propuesta participativa que invita a familias y visitantes a formar parte de una escena decorativa ambientada en la época goyesca. Los asistentes podrán caracterizarse con vestuario histórico y llevarse al instante una fotografía como recuerdo de la experiencia.

Las asociaciones peñistas Interpeñas y Unión Peñistas participarán un año más en estas fiestas con una aparición por la plaza del Pilar el sábado, donde amenizarán la tarde con sus trajes goyescos junto a la Banda de Gaitas de Boto, que proponen una actividad participativa con el público zaragozano.

Aguja Goyesca

Por segundo año consecutivo se celebrará la X edición de Aguja Goyesca en el marco de las Fiestas Goyescas, aunando en un solo fin de semana la tradición goyesca y la moda. Este desfile celebra diez años de historia impulsado por Cámara de Comercio de Zaragoza y El Corte Inglés. Con motivo de este aniversario también han programado la exposición ‘Diez años de Aguja Goyesca’ en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Además, el domingo se celebrará la segunda edición del Pincel Goyesco, consolidando este certamen como un espacio de creación artística en directo que conecta la obra del pintor con miradas contemporáneas.

La programación incluye también actividades de divulgación histórica, musical y artística dirigidas a públicos diversos. Entre ellas, espectáculos infantiles como 'Fábrica de Sueños: Goya' de Kinser Producciones y propuestas turísticas como el bus temático Divertour o el Megabús, así como diferentes visitas guiadas o teatralizadas.

La música tendrá igualmente un papel destacado con conciertos itinerantes de bandas especializadas en instrumentos históricos que reconstruyen el paisaje sonoro de la época de Goya, como son Banda de Ministriles y Dulzaineros de Aragón.

Además, la Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza participa en esta edición con un pasacalles con instrumentos tradicionales de la Semana Santa.

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Además, el marco de las Fiestas Goyescas, Harinera ZGZ ha programado el 26 de abril la creación de un mural con el colectivo Darlalata, que dentro de su proyecto que aúna música, arte y reciclaje realizará una gran creación sobre Goya con 1.800 latas recicladas.