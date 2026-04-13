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Las imágenes inéditas de la reunión de Violadores del Verso en Zaragoza por el primer aniversario de Rapsolo

La sala López se llenó en la celebración en la que brilló el rap por encima de todo

Los cuatro miembros de Violadores del Versó en su actuación en la sala López.

Los cuatro miembros de Violadores del Versó en su actuación en la sala López. / RAPSOLO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Habían avisado que la fiesta iba a ser de órdago y se cumplieron las expectativas de sobra. RapSolo, la tienda de los miembros de Violadores del Verso, celebraba su primer año de apertura en su nueva ubicación (calle Manifestación) en la sala López de Zaragoza y lo hizo, como no podía ser de otra manera, a ritmo de rap.

Fue una noche llena de sorpresas ya que, además de las ya anunciadas sesiones a los platos de RdeRumba y Sho-Hai, por el escenario de la sala López (llena hasta la bandera) pasaron buena parte de los MC que han hecho grande a la escena zaragozana y como guinda se volvió a producir la reunión de los cuatro miembros de Violadores del Verso (Kase.O, Sho-Hai, Lírico y RdeRumba) sobre el escenario para, uevamente, volver a enloquecer a sus fans y seguir alimentando sus sueños.

'Vivir para contarlo' y 'Gran Torino'

Un momento especial ya que acostumbrados ya a los grandes recintos fue como el volver a ver a Violadores del Verso en una sala pequeña con sus seguidores muy cercanos y, además, fue también, el momento de volver a escuchar a Lírico cantando 'Gran Torino' tras el jaleo colectivo como 'Vivir para contarlo' y su arranque con Kase.O al micro, "sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico".

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Ahora, desde la cuenta oficial de Rapsolo se ha compartido un vídeo con un resumen de lo que sucedió la noche del viernes y una galería de instantáneas con imágenes inéditas para el deleite de los 'raperos' de este lado del Atlántico y del otro.

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