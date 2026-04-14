Un clásico de Lope de Vega sube a las tablas del Principal un debate actual: "Es una mirada amable para la época sobre el feminismo y la homosexualidad"

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro del Temple han recuperado un texto poco conocido de Lope de Vega para trabajar sobre una cuestión de plena actualidad: el valor de las mujeres en la sociedad. 'La vengadora de las mujeres', dirigida por Carlos Martín, estará desde el jueves 16 y hasta el domingo 19, en el Teatro Principal de Zaragoza.

María López Insausti y Alfonso Plou, desde el Teatro del Temple de Zaragoza, han sido los encargados de dar vigencia al libreto en verso del referente de la literatura española del Siglo de Oro, Lope de Vega. Así, con una estética contemporánea, propia del movimiento feminista sufragista del siglo XIX, han adaptado la dramaturgia de la comedia protagonizada por Laura, una princesa que se debate contra una sociedad concebida por y para hombres donde el valor intelectual de la mujer está infravalorado frente a su físico.

Sin embargo, pese a que "Laura es muy libre", tal y como ha recordado Silvia de Pé, la actriz aragonesa que encarna a la protagonista, cuando llegue el amor verá cómo evoluciona también su pensamiento en esa faceta. "Es un Lope muy moderno", ha destacado José Vicente Moirón, quien da vida a Lisandro, el amado de Laura.

Durante la presentación del estreno en el Teatro Principal, todos los presentes, desde la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, o el gerente del patronato de las artes escénicas, José María Turmo, hasta el director del Teatro Clásico, José María Patiño, han coincidido en subrayar ese valor de modernidad tanto de la temática como del texto. "Es una mirada amable para la época sobre el feminismo y la homosexualidad", ha explicado Patiño. De igual forma, el director de la compañía nacional ha indicado que "esta función va a ser un pelotazo".

"Ha habido muchos hallazgos que van a derretir al público", ha comentado el director Carlos Martín sobre la complicidad entre el elenco y el humor conjugado con ternura con la que se ha tratado este texto. Un texto en verso al que el Temple le han sabido dar ritmo y dinamismo: "El uso del verso me parece mágico", ha apostillado Silvia de Pé, la cual también se ha declarado "enamorada" de Lope de Vega gracias a este trabajo.

Por su parte, Secun de la Rosa ha redundado en la buena sintonía surgida. El barcelonés venía de interpretar a Leonardo Dantes en la serie 'Superstar' cuando le propusieron participar en la producción teatral, sin embargo, ha agradecido la predisposición y generosidad de los compañeros y del Teatro del Temple para que el aterrizaje fuera suave.

Un estreno con sentimiento aragonés

Además, se trata también de un texto muy "aragonés". En ese sentido, Silvia de Pé ha dicho que el personaje de Laura es "muy aragonesa en su testarudez, en eso nos parecemos". Asimismo, Itziar Miranda ha reseñado que "la obra lo tiene todo y, sobre todo, mucha rasmia y mucha somarda aragonesa", a la que, según ella, los actores y actrices no aragoneses se han adaptado a la perfección.

No en vano, la dramaturgia de la obra está diseñada por la compañía aragonesa del Teatro del Temple y con un reparto del elenco "en pie de igualdad, actores aragoneses y de otros lugares de España", según ha relatado José María Turmo.

Entre los aragoneses, además de la protagonista, encontramos a Chavi Bruna, Gabriel Moreno, Nacho Rubio y, por supuesto, a Itziar Miranda. Miranda ha explicado que para ella tiene un sentido especial este estreno en "el teatro de mi ciudad", puesto que este mismo texto fue interpretado por su tía, la actriz Rosa Vicente, quien lo llevó a Almagro.

Precisamente, el Corral de Comedias de Almagro, será uno de los destinos de 'La vengadora de las mujeres' tras su estreno en Zaragoza y su paso por el Teatro de la Comedia de Madrid, en el mes de mayo. Esto será gracias a la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dependiente del Ministerio de Cultura, que trabaja para "apoyar compañías de fuera de la capital del Estado", en palabras de su director, José Luis Patiño. También ha ahondado en que es necesario este apoyo porque, si bien se están dando cifras de récord en la asistencia a las salas de exhibición, el sector sigue trabajando con precariedad.

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Una vez más, el Teatro del Temple se atreve con una apuesta valiente para acercar el teatro clásico a la cultura actual. Y para Itziar Miranda la trayectoria de la compañía zaragozana es "un referente" de los actores y actrices que tienen que salir de Aragón, porque "demuestra que se puede hacer teatro desde aquí". Igualmente, Miranda ha agradecido la labor descentralizadora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.