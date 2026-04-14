¿Cuánto cuestan las obras de la exposición de Aspanoa en Zaragoza?: la más cara alcanza los 1.900 euros

La exposición solidaria de Aspanoa se ha convertido a lo largo de estos 31 años en la principal muestra colectiva de arte contemporáneo aragonés y en una cita obligada si se quiere conocer de un vistazo lo que se 'cuece' en la comunidad dentro de este ámbito. Este martes se ha inaugurado la trigésima primera edición, que reúne 103 obras de otros tantos artistas aragoneses.

Las piezas podrán contemplarse y comprarse en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza hasta el próximo jueves 23 de abril y como siempre lo que se obtenga por su venta se destinará a mejorar el bienestar de los niños con cáncer en Aragón.

Los visitantes que acudan al museo del paseo María Agustín podrán disfrutar de la obra de varios premios Aragón Goya (José Manuel Broto, Julia Dorado, Teresa Ramón, Rafael Navarro, Natalio Bayo...), además de otros muchos artistas de renombre como Eva Armisén, Aurora Charlo o Carmelo Rebullida.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui (izda) contempla la obra de Rafael Navarro, la más cara de la exposición. / pablo ibáñez

Como siempre, todos ellos han donado sus obras y han marcado el coste de sus piezas a un precio bastante inferior que el del mercado, por lo que es una buena oportunidad para adquirir arte de primer nivel de forma asequible.

La obra más cara de la exposición es una fotografía del artista zaragozano Rafael Navarro, uno de los pioneros de la fotografía artística en España. Su pieza se titula 'Simbiosis 28' y cuesta 1.900 euros. Tras ella se sitúa un cuadro de Teresa Ramón, toda una referencia del arte contemporáneo aragonés. Su obra se titula 'Bestiario 1989-Monstruo de los trigos' y está a la venta por 1.300 euros.

Para todos los bolsillos

Por 100 euros menos se puede adquirir un cuadro de la también Premio Aragón Goya, Julia Dorado. La reconocida pintora zaragozana ha asistido este martes a la presentación de la exposición y se ha mostrado "encantada" de volver a participar en ella. "Llevo colaborando casi desde el principio y lo hago con mucha satisfacción, porque es una iniciativa maravillosa. Todos los años he vendido las obras que he traído y espero que este ocurra lo mismo. De hecho, me daría mucha rabia tener que llevármela a casa", ha reconocido Dorado.

Julia Dorado, posa junto a su obra este martes en la exposición. / pablo ibáñez

En la muestra hay algunas obras más en torno a los 1.000 euros, pero hay otras de conocidos artistas mucho más asequibles. Así, por ejemplo, se puede comprar un grabado de Eva Armisén por 550 euros, un collage de Pedro Avellaned por 500, una serigrafía de José Beulas por 600, una acuarela de Aurora Charlo por 500 o una creación de Víctor Mira por 400 euros. Este año, los precios oscilan entre los 90 y los 1.900 euros.

Para adquirir las obras no será necesario desplazarse hasta el museo: a partir de este miércoles se podrán comprar por teléfono llamando a la sede de Aspanoa. El catálogo con todos los precios ya se puede consultar en la web de la asociación (www.aspanoa.org).