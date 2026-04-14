Dónde ver gratis en Zaragoza el premiado documental sobre el pastor que lucha porque perviva un dialecto del aragonés

El documental del aragonés Maxi Campo, '21000 palabras [un capezuto e dos collons]', que aborda el peculiar trabajo de recuperación del belsetán (un dialecto del aragonés que apenas hablan 20 personas) por parte de Ángel Luis Saludas, pastor de Espierba que lleva 47 años realizando un diccionario de esta lengua del valle de Bielsa, que acumula ya varios premios en festivales como Espiello, se podrá ver esta semana gratis en Zaragoza.

Será dentro de las XXXII Chornadas d'as lenguas d'Aragón que a lo largo de toda la semana ha programado una serie de actividades. Entre ellas, la proyección el documental en una sesión gratuita que se celebrará en el Centro Joaquín Roncal este miércoles 15 de abril, a partir de las 18.00 horas.

Escepticismo del pastor

La idea de crear un documental que se centrara en el belsetán surge de un anterior trabajo. Como entendido de la cultura altoaragonesa, Ángel Luis 'Barré' fue recomendado a Maxi Campo para que participara como experto en un documental sobre la música rural. El director no lo tuvo en cuenta para dicho proyecto, pero al descubrir su historia se dio cuenta de que esta tenía gancho. "No conocía a Ángel Luis 'Barré' ni nada del aragonés, pero yo había estado trabajando en la biografía de María Moliner y la coincidencia de los hechos me voló la cabeza. Como natural de la comarca del Sobrarbe, sentí que debía tratar este tema en mi siguiente proyecto", asegura Campo.

El documentalista aragonés recuerda ese primer encuentro con el pastor con mucho cariño, hasta el punto de que quedó documentado con una fotografía. "Subimos a Espierba a la aventura. A él le pareció raro que le visitara gente que no conocía de nada y cuando le explicamos la idea se mostró algo escéptico", explica Campo. Al final, 'Barré' aceptó y transmitió al equipo del documental su predisposición a participar en un proyecto que todavía se encontraba en su fase más embrionaria y en el que se desconocía el alcance que podía llegar a tener.