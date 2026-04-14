Exposición de Aspanoa en Zaragoza: el arte y la solidaridad se vuelven a dar la mano contra el cáncer infantil

Es difícil encontrar en la comunidad una iniciativa cultural más loable que la que organiza todos los años Aspanoa en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. La asociación que ayuda a los niños con cáncer en Aragón lleva 31 años celebrando una exposición en la que los principales artistas de la tierra ceden sus obras de forma desinteresada para financiar la labor diaria de la entidad. Este martes se ha inaugurado la trigésima primera edición, que reúne 103 obras de otros tantos creadores.

Las piezas, cuyos precios oscilan entre los 90 y los 1.900 euros, podrán contemplarse y comprarse en el IAACC Pablo Serrano hasta el próximo jueves 23 de abril. Este año, la recaudación se destinará íntegramente a la "humanización" de la nueva UCI pediátrica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que se pondrá en marcha después del verano. Los nuevos sistemas que se instalarán en las camas de la unidad serán inalámbricos, lo que permitirá a los niños moverse con mayor comodidad gracias a la ausencia de cables. "Incluso permitirá que los más pequeños puedan estar en brazos de sus padres", ha destacado en la presentación el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado.

La exposición solidaria de Aspanoa se ha convertido con el paso del tiempo en la principal muestra colectiva de arte contemporáneo aragonés y en una cita obligada si se quiere conocer de un vistazo lo que se 'cuece' en la comunidad dentro de este ámbito. Así, los visitantes que acudan al Museo Pablo Serrano podrán disfrutar de la obra de siete premios Aragón Goya: Julia Dorado, Teresa Ramón, Rafael Navarro, Juan José Vera, Pedro Avellaned, José Manuel Broto y Natalio Bayo. A ellos se suman otros muchos artistas de renombre o con gran proyección como Eva Armisén, Aurora Charlo, David Callau, Pilar Urbano, Carmelo Rebullida o José Antonio Barrios.

Pilar Urbano, este martes con su obra 'También rojo', que ha sido elegida portada del catálogo de esta edición. / Pablo Ibáñez

Todos ellos han donado sus obras y han marcado el coste de sus piezas a un precio bastante inferior que el del mercado, por lo que es una buena oportunidad para adquirir arte de primer nivel de forma asequible. En todas las ediciones, el dinero recaudado se ha destinado íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil y a la labor diaria de Aspanoa, que solo el año pasado ayudó a 206 niños con cáncer en la comunidad.

Las obras podrán adquirirse de forma presencial en el IAACC Pablo Serrano desde las 17.00 horas de este martes, pero si se prefiere no será necesario desplazarse hasta el museo. De hecho, a partir de este miércoles se podrán comprar por teléfono llamando a la sede de Aspanoa. El catálogo con los precios ya se puede consultar en la web de la asociación (www.aspanoa.org).

Portada del catálogo

En la presentación de la muestra han participado muchos de los 103 artistas que han donado sus obras a la asociación. Como el escultor José Antonio Barrios, que ha alabado la "extraordinaria labor" de Aspanoa: "Es un orgullo y una satisfacción poder poner nuestro granito de arena con un proyecto tan encomiable", ha comentado Barrios, que lleva participando en la muestra desde sus inicios.

A la rueda de prensa de presentación también ha asistido la artista aragonesa Pilar Urbano, cuya obra ha sido elegida este año para la portada del catálogo. "Me hace mucha ilusión que me hayan escogido. Llevo muchos años colaborando con ellos y lo hago muy convencida porque es una causa muy justa", ha subrayado Urbano, que ha apuntado que la de Aspanoa se ha convertido en "la exposición con mayúsculas del arte contemporáneo aragonés".

José Antonio Barrios, este martes con su obra. / pablo ibáñez

Además de los responsables de la asociación y de los artitas, a la presentación también han asistido el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha destacado que esta iniciativa "demuestra cómo el arte puede ser una herramienta de ayuda real para la sociedad".

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Aspanoa logró reunir el año pasado unos 20.000 euros con la muestra (habitualmente se suelen comprar en torno al 70% de las piezas), un dinero muy necesario para la entidad, que incluso cede pisos a los familiares que tienen que viajar a Madrid o Barcelona para asistir a citas médicas. Esta financiación también permitió hace unos años iniciar las primeras investigaciones contra el cáncer infantil de la historia de Aragón.