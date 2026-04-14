Javier Gil presenta en Zaragoza su ensayo sobre la crisis de la vivienda actual

El investigador del CSIC y doctor en Sociología por la UNED, Javier Gil, presenta su libro 'Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad' este martes 14 de abril a las 19.00 horas, en la librería La Montonera. Le acompañarán con Daniel Sorando, profesor de sociología de UNIZAR y Yolanda Ayala, militante de Anticapitalistas y del movimiento de la vivienda.

El texto analiza la crisis de la vivienda en el marco del capitalismo rentista, un fenómeno que socava los cimientos del bienestar social y agrava las desigualdades. Sitúa al lector en un escenario global marcado por profundas transformaciones en los mercados urbanos y la inversión, donde la financiación de la vivienda genera procesos especulativos de gran escala. Analiza el papel creciente de grandes fondos de inversión como Blackstone y el impacto de plataformas digitales como Airbnb, que redefinen el uso residencial tradicional, y tensionan el acceso a la vivienda.

Según Javier Gil: "Los sueldos de hoy no pueden pagar los precios de la vivienda. Eso es porque son precios especulativos". Esa sería la base de la actual crisis inmobiliaria en España. El mercado de la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de empobrecimiento y de quién puede acceder a una vivienda en propiedad o quién queda relegado a la precaridad. Independientemente de su nivel de estudios, trabajo o esfuerzo, el bienestar de los individuos viene determinado por la posibilidad de heredar, lo que evidencia un escenario social donde la propiedad define la posición en la jerarquía económica.

La obra concluye señalando el potencial de las nuevas generaciones para cambiar las políticas y en la concepción de la vivienda. Se plantea una oportunidad histórica: las grietas del capitalismo rentista revelan su fragilidad y dejan entrever la posibilidad de un nuevo ciclo de justicia y democracia. La generación inquilina padece ese sistema, pero también puede transformarlo, impulsando una nueva forma de vivir, producir y organizar la sociedad.

'Generación inquiliana' ofrece un enfoque riguroso y analítico, pero también esperanzador. El autor propone alternativas para reducir estas desigualdades y afrontar uno de los mayores retos de nuestro tiempo.

Compromiso con el derecho a la vivienda

Javier Gil (Madrid, 1985) es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en Sociología por la UNED. Su trabajo se centra en el estudio de la financiación de la vivienda, la sociología urbana, las políticas de vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a la vivienda.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre la cuestión de la vivienda y actualmente dirige en el CSIC el proyecto 'La nueva economía política de la vivienda: megacaseros globales, generación inquilina y política de vivienda'.

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Además de su labor académica, Javier Gil ha desarrollado una intensa actividad divulgativa. Colabora habitualmente con medios como El País, eldiario.es, Público, El Salto o RTVE. En 2021, fue reconocido por la UNED y el Banco Santander por su labor de divulgación en medios de comunicación y redes sociales, donde se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el debate sobre la crisis de la vivienda.