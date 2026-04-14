Jorge Molist, escritor: "Roger de Flor representó uno de los puntos de mayor gloria de la Corona de Aragón"

Es consciente de que los templarios son una fuerza imantadora en los tiempos que corren ("históricamente fueron una fuerza muy importante que conjugaba lo que es el ánimo guerrero con la espiritualidad y eso da mucho juego, sobre todo hoy en día que estamos en una época donde el tema de la espiritualidad vuelve a rebrotar en muchos lugares, porque hace falta..."), pero aclara nada más comenzar la entrevista que en 'Daré el cielo por ti' (Grijalbo) "los templarios no dejan de ser un escenario, y además abordo su etapa final".

Jorge Molist viaja al Mediterráneo y al siglo XIII concretamente en su nueva novela que ha presentado esta semana en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza y en la que se sitúa en 1291 cuando cae el último bastión cristiano de la Tierra Santa, San Juan de Acre. "Lo que cuento es el fin de una época que duró 200 años, la de las cruzadas de Tierra Santa y describo la caída de ese fortín en manos de los musulmanes, que fue el fin de un mundo, pero, además dramático y trágico", explica Molist.

Un joven que descubre el amor

En esa batalla está Artal, un joven de 16 años "que tiene el cielo ganado porque él va allí a morir por la fe cristiana", que la abandona finalmente porque le hacen entrega de una cuarta en la que su madre, a orillas del Ebro, le pide ayuda. "Empieza su huida desesperada, pero en ella, se encuentra con un mundo que desconoce del todo y él solo pensaba morir aquel día defendiendo Tierra Santa. En ese camino, tiene la fortuna de subir a un barco templario, el de Roger de Flor, y ahí en lugar de encontrar la muerte, encuentra una refugiada un poquito mayor que él y, con ella, el amor", relata Molist, que va más allá: "Empieza a aprender en serio lo que es la vida y cómo el amor llega a su apoteosis... y cuando llega a la Corona de Aragón ya la cosa pasa a ser una novela más bien policíaca, que incluye secretos familiares inconfesables".

Hace tiempo le dijeron a Molist que sus libros son novelas históricas de sentimientos y él está completamente de acuerdo con esa afirmación: "Es la única forma en que la Historia se hace humana, porque la Historia la hacemos la gente y nos relacionamos a través de otras personas. Por eso, para mí lo más importante en una novela son las emociones y que te llegue. Como decía el que era el director del Museo Naval de Madrid, si la historia de España la contáramos como 'Juego de Tronos', nos la sabríamos de memoria", confiesa.

La aventura aragonesa en el Mediterráneo

Y ahí es donde Jorge Molist expresa su debilidad, "la aventura aragonesa en el Mediterráneo. El primer imperio que tuvimos en España lo creó Aragón, cuando se unieron Isabel y Fernando, Aragón ya tenía, aparte de las Baleares, Sicilia y Cerdeña y está a punto de conquistar a su gran enemigo que es Nápoles, o sea, con la Corona de Aragón, con el rey Fernando, dominaban medio Mediterráneo", reivindica y aprovecha también para aplaudir la figura de Roger de Flor, "gracias a él llegamos a tener parte de Grecia posteriormente y durante 100 años".

Precisamente, Roger de Flor es el que capitanea la nave con la que Artal hace la travesía por el Mediterráneo de vuelta a casa: "En ese momento era fraile en el Temple y, en ese momento, vio la decadencia y escapaba también del Temple. Era alguien que se había dado cuenta de que aquello no iba a durar y se buscó la vida por su lado", afirma Molist, que concluye: "Tiene un cuadro en el Senado español porque representó uno de los puntos de mayor gloria de la Corona de Aragón, porque llevó al hecho de que parte de Grecia pasara a ser aragonesa durante cerca de 100 años en el siglo XIV".