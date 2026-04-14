Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV

Aragón TV celebra este mes de abril su 20 aniversario con una iniciativa inédita en la televisión en España: por primera vez, todas las cadenas de televisión públicas autonómicas y todas las televisiones nacionales tendrán una ventana en otra cadena.

Desde este lunes y a lo largo de este mes de abril, rostros muy conocidos de las principales cadenas nacionales y autonómicas aparecerán en breves vídeos dentro de la programación de Aragón TV para felicitar a la cadena y a todos los aragoneses por estos 20 años de trayectoria.

Esta iniciativa de la cadena aragonesa nace con el propósito de ser un reconocimiento compartido entre medios. Porque, más allá de la competencia por la audiencia o el liderazgo, a todas las televisiones les une la misma pasión por comunicar, por entretener y por ser altavoces de lo que sucede a su alrededor. Una vocación común que convierte a quienes trabajan en este medio en parte de una gran familia.

Por eso, durante todo el mes de abril, Aragón TV abre su pantalla a todas y cada una de las cadenas nacionales y autonómicas públicas, en un gesto simbólico y emotivo que subraya el valor de la televisión como servicio público, espacio de encuentro y herramienta de conexión con la sociedad.

La nómina completa

Entre los profesionales que participarán en esta acción especial se encuentran Jacob Petrus, desde 'Aquí la Tierra' en La 1; Jordi Hurtado, rostro emblemático de 'Saber y ganar' en La 2; Roberto Leal, al frente de 'Pasapalabra' en Antena 3; Xuso Jones, presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro; Sandra Barneda, desde 'Supervivientes' en Telecinco; y Cristina Pardo, conductora de 'Más vale tarde' en laSexta.

También se suman a esta felicitación Miki Núñez y Marta Torné, desde 'Eufòria' en TV3; Roberto Vilar, presentador de 'Land Rober Tunai Show' en TVG; Anne Igartiburu, al frente de 'Vaya par' en ETB; Juan y Medio y Eva Ruiz, desde 'La tarde, aquí y ahora' en Canal Sur; Ramón García, conductor de 'En compañía' en Castilla-La Mancha Media; y Alicia Senovilla, presentadora de 'Atrápame si puedes' en Canal Extremadura.

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La iniciativa contará asimismo con la participación de Ana Francisco Martínez, desde 'El picu' en TPA; Carmen Alcayde, presentadora de 'La vesprada amb tu' en À Punt; Antonio Hidalgo, al frente de 'El casting' en La 7; Eloísa González, desde 'Gente Maravillosa' en Televisión Canaria; David Ordinas, conductor de 'Jo en sé més que tu?' en IB3; y Christian Gálvez, presentador de 'La tarde de Telemadrid' en Telemadrid.