Ruth Iniesta y Sabina Puértolas, nominadas como mejores intérpretes femeninas de lírica en los Premios Talía

Las aragonesas Ruth Iniesta (que viene de bisar el aria de 'Jugar con fuego' en el Teatro de la Zarzuela) y Sabina Puértolas han sido nominadas como mejores intérpretes femeninas en lírica de los Premios Talía en una categoría en la que competirá por el galardón con Irene Palazón por su trabajo en 'El Vizconde y Gato por liebre'. Las dos aragoneses están nominadas por la misma obra, 'La Traviata'. Ruth Iniesta ya recibió este premio en la edición de hace un año por 'Rigoletto'.

No será la única presencia de la comunidad en los Premios Talía ya que entre los finalistas se ha colado otro aragonés, Javier Ibarz, de Zaidín (Huesca) en la categoría de mejor actor de teatro musical por su papel en 'Wicked'. Para llevarse el galardón tendrá que superar a los otros dos nominados, Adrián Salzedo por 'Los Miserables'; y Hugo Ruiz por 'Godspell'.

Anabel Alonso y Jorge Blass

Los nominados se han desvelado en un acto celebrado este martes en el Museo San Isidro de Madrid. Anabel Alonso y Jorge Blass, miembros de la Junta directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, fueron los encargados de la lectura de los nominados en cada categoría. Durante el evento, además, se descubrió la nueva estatuilla de los premios Talía, diseñada por la prestigiosa escultora Esperanza d´Ors.

Además, se disfrutó de un maravilloso aurresku, interpretado por el dúo Suaro (Sua Enparantza e Izaro Urrestarazu) y también de la música de la banda Jazzmin. Los nombres de los ganadores serán desvelados en la gala que tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de mayo.