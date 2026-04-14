El Teatro del Mercado ofrece todo el 'Corazón', de Paco Ortega, esta semana

La coproducción de la Teatro Espejo y la francesa Françoise Maimone estará desde el jueves 16 de abril y hasta el domingo 19 en el Teatro del Mercado. 'Corazón' es un espectáculo basado en los textos de Paco Ortega y la creación musical del pianista francés Gérard Maimone.

Esta es la segunda ocasión en que ambas compañías unen sus fuerzas artísticas y técnicas para llevar al escenario un proyecto teatral a caballo entre la música, la poesía, el teatro y la danza contemporánea.

A partir de la hermosa y sugerente música que compuso Gérard Maimone, nació una historia dividida en un prólogo, cuatro partes y un epílogo, en la que el protagonista es un corazón que se vislumbra y se anuncia, que va atravesando por diferentes etapas y esplendor y decadencia, y que, finalmente, se reconcilia con el silencio del que provenía y muere.

Es la crónica de un músculo que todo lo puede y del que todos dependemos para seguir erguidos en el mundo. Sin corazón no podríamos compadecernos de los demás, proteger a nuestros hijos, compartir las desdichas ajenas, superar las nuestras, y, sobre todo, no podríamos amar.

El corazón convertido en personaje, interpretado al piano, dicho con la palabra y expresado con el cuerpo de una bailarina y la voz de un actor. Un texto que concilia diferentes expresiones artísticas para contar una certeza, tal vez la mayor de todas, la que todas las noches escuchamos antes de conciliar el sueño.

La música se funde con la riqueza del texto de Paco Ortega, su talento como actor, y la belleza de la presencia de la bailarina Isabel Rodríguez. Se crea así una forma escénica muy personal nacida de convicciones artísticas comunes y de una amistad profunda que une a los artistas participantes.

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La funciones serán de jueves a sábado, a las 20.00 horas, y el domingo a las 19.00 horas. Todas las sesiones son bonificadas.