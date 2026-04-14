El Vive Latino, nominado a 'Mejor Evento del Año' en los Premios de la Academia de la Música de España

La Academia de la Música de España ha anunciado las candidaturas oficiales para su tercera edición, reconociendo a Vive Latino España con la nominación a 'Mejor Evento del Año'. Este reconocimiento subraya la excelencia en la ejecución organizativa y el valor cultural del festival iberoamericano, consolidándose como uno de los encuentros musicales de mayor relevancia e impacto en el territorio nacional.

En esta categoría, orientada a premiar la calidad de los eventos en directo y la experiencia integral del asistente, Vive Latino España comparte nominación con proyectos de gran envergadura en la industria musical y cultural, tales como el festival Azkena Rock, el ciclo musical nacional Inverfest, la iniciativa She Sounds LAB y el evento Las 7 Rivieras del grupo Ultraligera.

Para la dirección de Vive Latino España, esta nominación supone un importante respaldo al trabajo de adaptación y crecimiento del festival desde su legada a Zaragoza en 2022. Supone, además, la validación institucional del sector de su propuesta de valor única: actuar como un verdadero puente cultural transatlántico entre la escena musical española y la latinoamericana, apostando por una experiencia de alta calidad técnica y comodidad en el recinto del Espacio Expo.

El ganador se decidirá a través de la votación oficial de los académicos y miembros del jurado de la Academia de la Música. El veredicto final se dará a conocer el próximo 26 de mayo durante la gran gala de entrega de premios, que tendrá lugar en el recinto de IFEMA en Madrid.

"Formar parte de los nominados por la Academia de la Música de España junto a compañeros y proyectos de tan gran importancia es un honor y sobre todo un reflejo del impacto que Vive Latino ha logrado en nuestra ciudad y país. Esta nominación llega también gracias a las más de 145.000 personas que han confiado en nosotros a lo largo de estos años y, por supuesto, a la ciudad de Zaragoza, que es el escenario perfecto para este encuentro iberoamericano", señalan desde la organización del festival.

Quinto aniversario

Esta nominación llega el año que Vive Latino España celebra su quinto aniversario. La cita tendrá lugar un año más en el Espacio Expo de Zaragoza los días 4 y 5 de septiembre. De forma paralela al propio festival, destacan especialmente las figuras de Amaia y Guitarricadelafuente —ambos cabezas de cartel de Vive Latino España 2026—, quienes han sido anunciados por la Academia como dos de los artistas con mayor número de nominaciones este año.

Junto a elos, la edición de septiembre acogerá a grandes referentes como Loquilo, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Siloé y Ultraligera entre otros grandes nombres nacionales y estrelas iberoamericanas como Julieta Venegas, Esteman y Daniela Spala y Rawayana.

Los abonos y entradas de día para Vive Latino España 2026 continúan disponibles a través de www.vivelatino.es y Ticketmaster.