Bunbury a Broncano en 'La revuelta': "También podías haber venido preparado"

Enrique Bunbury fue el invitado estrella en el programa de este martes de ‘La revuelta’ en el que David Broncano, fiel a su estilo, le hizo una entrevista bastante diferente a lo que se suele encontrar el aragonés cuando está de promoción. El zaragozano publica este jueves su nuevo disco, 'Del siglo anterior.

Algo que, en cierta manera, agradeció el aragonés, “de vez en cuando que te pregunten por otras causas, tipo fauna, de poliamor… lo agradeces. A mí lo que me gusta de la promoción es decir, hey, aquí, estoy, he sacado nuevo disco y espero que lo disfrutéis. No hace falta decir nada más”.

"No has puesto música mía"

Justo antes de la despedida, el artista fue un paso más allá y le vaciló al presentador: “No has puesto música mía”, a lo que Broncano le contraatacó diciéndole que el propio Bunbury había “preferido conversar que escuchar el videoclip (…) pero, menos mala, poque Echaba de menos ver el tema nuevo y me iba con una sensación de vacío”, a lo que Bunbury le ha espetado entre la ovación del público: “También lo podías haber visto antes del programa, venir preparado”.

Entre la tradición del programa está la de regalar algo y Broncano le ha soltado una retahíla de artículos de broma: “No sabes cómo estás acertando. Lo único que me fastidia es que os habéis desilusionado con mi entusiasmo y no esperábais que me gustaran”, le ha dicho Bunbury, que ha sido claro: “Cada vez valoro más el que no me hagan regalos”.

"Somos muy discretos en mi familia"

Broncano también alabó a su hermano con el que trabajó hace años y le señaló que tardó mucho en decirle que era hermano de Bunbury: “Es una cosa familiar, somos muy tímidos, discretos y no nos gusta fanfarronear de nada”, ha señalado el artista aragonés.

Bunbury también habló sobre su casa en Los Ángeles en la zona llamada Topanga “Es un área forestal, en un parque nacional, hay mucha naturaleza, y hay gente con casas que están muy bien y otros tienen un carromato. La mía está muy bien. Ahora últimamente ha venido una familia de osos y han puesto carteles para que los coches vayan despacio y no se choquen. En Califonia la gente es muy cuidadosa con los animales, yo no me he encontrado nunca con un oso pero creo que no haría nunca las cosas que dicen que hay que hacer”.