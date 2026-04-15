El CaixaForum Zaragoza invita a descubrir cómo se crea una película de Pixar: la ciencia que hay detrás de 'Toy Story'

Descubrir en primera persona y de una forma interactiva qué desafíos técnicos hay tras las películas del estudio que revolucionó el cine de animación a mediados de los años 90. Ese es el principal objetivo que persigue la nueva exposición del CaixaForum Zaragoza. Se titula 'La ciencia de Pixar' y se podrá visitar desde este jueves y hasta el próximo 28 de marzo de 2027. Casi un año va a estar la muestra en el centro de la avenida Anselmo Clavé, lo que supone todo un récord de duración.

Solo este dato revela la importancia y el valor que la Fundación La Caixa otorga a esta exposición, creada por el Museo de la Ciencia de Boston en colaboración con el propio estudio de animación. "Lo cierto es que supone una oportunidad única e irrepetible, porque no es habitual que Pixar acceda a desnudarse para mostrar todos los procesos que hay detrás de una peli de animación", ha destacado este miércoles en la presentación a los medios el responsable de exposiciones de la fundación, Javier Hidalgo.

El recorrido se divide en ocho ámbitos que explican todas esas fases: desde el modelado y la simulación, pasando por la animación o la iluminación. Y lo más interesante, sin duda, es que el visitante puede experimentar y 'manipular' esos procesos en primera persona. Así, por ejemplo, se pueden modificar en una pantalla los rasgos de expresión de Jessie (la vaquera de 'Toy Story'), detener con un volante una escena e ir pasando fotograma a fotograma, experimentar con la iluminación e incluso hacer un pequeño montaje uniendo fotografías.

"Todos los procesos se han simplificado mucho para que el visitante se pueda convertir en escenógrafo, iluminador o animador", ha apuntado Hidalgo, que ha subrayado que realizar todo el recorrido de forma pausada puede durar dos horas y media.

Para todos los públicos

Muchas de esas paradas abordan los conceptos científicos, informáticos y matemáticos que hay detrás de las películas de Pixar, incluyendo audiovisuales con explicaciones de los equipos de producción del estudio. Y todo, eso sí, pensando en un público de cualquier edad.

De hecho, la muestra está especialmente concebida para los niños, buscando ese equilibrio entre el rigor científico y el valor pedagógico. Así, todo el recorrido está salpicado de conceptos y nociones que estudian los alumnos de primaria (representación de puntos en una gráfica, ejes de rotación, propiedades de la luz...). "Tiene un componente educativo enorme", ha reconocido Hidalgo.

El director del CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, ha apuntado en este sentido que ya se han concertado hasta el mes de junio 120 visitas de colegios aragoneses y que durante el próximo curso escolar continuarán. El centro ha programado otras actividades paralelas en torno a la exposición, como proyecciones de películas, conferencias familiares y talleres (las fechas y horarios se pueden consultar en la web del centro).

Entradas y horarios

Aunque los muy pequeños no son el público objetivo de la muestra, el recorrido incluye guiños a todos ellos, como recreaciones a escala humana de muchos de los personajes de Pixar (Buzz Lightyear de 'Toy Story', Dory de 'Buscando a Nemo', Mike y Sulley de 'Monstruos, S. A.' o Edna Moda de 'Los Increíbles').

'La ciencia de Pixar' es la tercera colaboración de la Fundación La Caixa con el célebre estudio estadounidense, después de 'Pixar. 25 años de animación' (2014) y 'Pixar. Construyendo personajes' (2021). "Esta nueva exposición requirió de casi siete años de trabajo. Se inauguró en Estados Unidos y tuvo tanto éxito que cuando les planteamos traerla nos daban cuatro años de espera porque primero debía girar por allí", ha destacado Hidalgo.

La muestra, que se podrá visitar de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, desembarca en Zaragoza tras haberse exhibido en Madrid, Valencia y Sevilla. La entrada general cuesta seis euros, pero el acceso es gratuito para los clientes de CaixaBank, los menores de 16 años y los que tengan el carnet joven europeo.