El dibujante de Superman visita Zaragoza: cómo conseguir una firma

Zaragoza se prepara para volar alto este sábado, 18 de abril, con la celebración del Superman Day, una gran jornada organizada por el establecimiento zaragozano Milcómics que convertirá el salón de actos de la Fundación Caja Rural de Aragón en el epicentro del universo DC en España. El evento, de entrada libre hasta completar aforo, reunirá durante más de tres horas a aficionados, familias y amantes del cómic en torno a uno de los iconos más universales de la cultura popular: Superman.

El plato fuerte de la jornada será la presencia del dibujante Rafa Sandoval, uno de los nombres españoles más destacados en la industria internacional del cómic y actual cocreador de la serie 'Absolute Superman' junto al guionista Jason Aaron.

Marvel Cómics y DC Cómics

Nacido en Granada en 1975, este dibujante, que ha trabajado para Marvel Cómics y DC Cómics, ha participado en títulos como 'Catwoman' y 'Flash', así como en trabajos de enorme nivel para el mercado franco belga, como 'Los hijos de Prometeo'. Además, en esta celebración, Sandoval protagonizará una charla exclusiva sobre el presente y futuro del personaje, además de participar en una sesión de firmas muy esperada por los fans.

El evento contará también con la participación de Javier Olivares, divulgador, creador del canal de YouTube La Botella de Kandor y referente en el universo superheroico en español. Él, encargado de coordinar el encuentro, compartirá su visión sobre la evolución del Hombre de Acero y su trabajo como creador digital, cuyo perfil en YouTube cuenta con más de 870.000 seguidores.

El programa de la jornada

La celebración del Superman Day irá mucho más allá de una charla o firma. Desde las 17.00 horas, los asistentes podrán sumergirse en un programa de actividades diseñado para todos los públicos, con propuestas que combinan ocio, cultura y participación.

Entre ellas, destacan los 'photocalls' tanto en formato tradicional -con la 'cosplayer' Hiyartist vestida como Supergirl-, como en versión digital -con una experiencia inmersiva diseñada por Nabegos-, talleres infantiles para crear el emblemático símbolo de la familia de Superman y Supergirl con Gonzalo Royo y un espacio para colorear en familia, así como la venta especializada de cómics tanto en la edición española de Panini como en la americana de DC, y un Artist Alley con dos autores de prestigio internacional.

El cartel del evento por el Superman Day. / EL PERIÓDICO

La actividad Artist Alley estará protagonizada por Jordi Tarragona, que trabaja para Zenescope y DC Cómics como artista de interiores y portadista, y Sergio Dávila, dibujante e ilustrador del evento Fornite X Marvel o de las miniseries 'Black Knight: Curse Of the Ebony Blade' y 'Daredevil: Gang War'.

Cosplayers profesionales

La jornada estará dinamizada por cosplayers profesionales y culminará con un desfile y concurso de cosplay de superhéroes, con premios tanto en categoría infantil como general, reforzando el carácter participativo y festivo del evento. La cita, explica Gonzalo González, fundador de Milcómics, refuerza así la conexión entre el talento español y la industria global del cómic, situando la ciudad de Zaragoza como punto de encuentro para profesionales y aficionados.

A partir de las 19.30 horas, se llevará a cabo un desfile y concursos de Cosplay de superhéroes, con categorías infantil y general. Los pequeños de la casa y los mayores que lo deseen podrán participar en el desfile, tanto con sus trajes traídos de casa como con los complementos confeccionados en el taller infantil. Como incentivo adicional, las primeras 300 personas asistentes recibirán una bolsa regalo con cómics, pósteres y otros obsequios exclusivos de la mano de la librería zaragozana especializada en cómics y de Panini Cómics, la editorial de Superman, Batman, Supergirl y todos los personajes de DC Cómics y Marvel en España.

Además, los coleccionistas tendrán la oportunidad de acceder a un servicio profesional de certificación de cómics CGC, con presencia oficial durante el evento.

Milcómics también ha habilitado una preventa limitada para quienes no puedan asistir presencialmente, permitiendo adquirir ejemplares firmados de 'Absolute Superman'.