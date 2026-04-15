El Festival de cine de Huesca premiará a Laia Costa

El 54º Festival Internacional de Cine de Huesca reconocerá a la interprete Laia Costa con el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, un tributo que destaca la carrera y proyección internacional de uno de los grandes nombres del audiovisual español en la actualidad. La actriz ganadora del premio Goya, Forqué, Feroz, Gaudí y dos premios Platino por sus papeles en 'Cinco lobitos' y 'Un amor' acudirá a la capital altoaragonesa en la inauguración del tercer festival más antiguo del mundo dedicado en exclusiva al cortometraje.

La cita oscense reconocerá una trayectoria cinematográfica que ha llevado a Costa a trabajar en producciones de España, Alemania, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. “El talento de Laia es incuestionable, lo ha demostrado en todo tipo de géneros tanto en España como a nivel global” explica Estela Rasal, directora del certamen que se desarrollará en la capital altoaragonesa entre el 5 y el 13 de junio.

Medio centenar de títulos

Laia Costa atesora una filmografía con casi medio centenar de títulos entre largometrajes, cortometrajes, televisión y teatro; una artista que ostenta el título de ser la primera española en ganar un premio Lola, la máxima distinción de la Academia de Cine Alemán por su papel protagonista en la cinta 'Victoria'; este trabajo le valió igualmente la nominación a los Premios del Cine Europeo. Su versatilidad y talento innato ha quedado plasmado en todo tipo de proyectos a las órdenes de grandes nombres del séptimo arte como Isabel Coixet, Alauda Ruiz de Azua, Elena Trapé, Jonás Trueba, Alberto Rodríguez o Dan Fogelman entre otros.

El próximo 17 de abril su carrera volverá a reafirmarse globalmente con el estreno mundial de' La Momia de Lee Cronin'. Una cinta que revisa el mito proveniente de la mitología egipcia y cuyo director es responsable de éxitos del terror como 'Evil Dead Rise'. Los productores de este 'blockbuster' (James Wan y Jason Blum) son los artífices de algunas de las sagas con más seguidores de este género en el último siglo: 'Saw', 'La Purga', 'Paranormal Activity' o 'Insidious'.

El palmarés del Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura se inauguró en 1991 con el maestro oscense como primer galardonado. Casi tres décadas después (en 2019) el premio añadiría el nombre del célebre director aragonés para completar así su denominación actual. Con su aval y bajo un nuevo enfoque donde se quiere distinguir la relevancia y proyección en el séptimo arte, nombres destacados como Paula Ortiz, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, Anna Castillo, Michel Franco, Diego Luna, Pablo Larraín, Isaki Lacuesta o Irene Escolar el pasado año, han sido destacados en la última década.