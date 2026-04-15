El Festival de Títeres e Imagen en Movimiento convertirá a Binéfar en el hogar de los títeres

Durante el 2 y el 7 de junio, la localidad oscense de Binéfar será el escenario del Festival Imaginaria. La programación traerá al alto aragón espectáculos de títere tradicional, circo, pasacalles, instalaciones, exposiciones, magia o danza. La actuaciones se repartirá en una decena de localizaciones, con el centro binefarense como eje principal de todo el festival.

La decimotercera edición de Imaginaria, el Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, que organiza cada año la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar, se ha presentado en la Diputación Provincial de Huesca.

El diputado de Turismo y concejal binefarense, Sergio Serra, ha destacado que Imaginaria “se ha convertido edición tras edición en una de las citas culturales más reconocibles y queridas de nuestra provincia” y ha mostrado el apoyo de la DPH a este festival “por lo que representa: una propuesta por la cultura de calidad, que brilla con luz propia”.

Por su parte, la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, ha indicado que Imaginaria es “mucho más que una programación de espectáculos, es nuestra seña de identidad como municipio". Asimismo, ha invitado “a todos a sumarse, a difundir y a vivir este festival, porque cuando Binéfar se llena de títeres, de teatro, de música y de imaginación no solo ganamos en cultura sino en futuro y calidad de vida”.

El hogar de los títeres para todas las edades

El programa de esta edición tiene como idea central el hogar de los títeres, el teatrillo, el retablo. Los talleres y la participación popular serán muy relevantes en esta edición y los espectadores serán protagonistas.

Como explica Eva Paricio, directora artística de Imaginaria “el teatrillo y los títeres de guantes. Títeres humildes en apariencia y que han sido durante siglos una de las formas más vivas del teatro popular. En su sencillez habita una libertad que a veces el teatro más grande olvida".

Con ese espíritu, el festival abrirá con una obra teatral del Centro Ocupacional Nazaret de Caritas Diocesana Barbastro-Monzón. Además contará con compañías locales y aragonesas: la PAI, Javier Aranda, Marta Cortel, Títeres sin cabeza, Trapusteros, Proyecto Caravana o los propios Titiriteros de Binéfar con la obra 'El jardín de la alegría', que refleja los años de infancia de Pilar Amorós en la localidad y que llegará a las residencias públicas de ancianos de Binéfar y Tamarite.

Otra actividad, será la visita nocturna a la sierra de San Quílez de la mano de la compañía aragonesa PAI que nos enseñarán a ver las estrellas de manera diferente con su espectáculo 'Noche de Star Mirando'. Y, el sábado día 6, un concierto de bandas para los más pequeños y público familiar del colectivo Suena Molón que contará con la participación de ocho formaciones musicales.

Este año habrá gran variedad de propuestas para adultos, como la participación de Javier Aranda (Aragón), un titiritero aragonés multipremiado internacionalmente que traerá el espectáculo 'Saeta'; o la obra 'Microausencias' de la compañía de Marta Cortel (Aragón), un espectáculo de microteatro con un formato muy original porque se representa en cuatro lugares a la vez por lo que el público va a tener que cambiar de espacio para poder ver el espectáculo entero.

Como plato fuerte, el sábado por la noche se realizará un gran espectáculo: 'Nada' de la compañía Ferrer&Weidmann (Murcia). Danza vertical y teatro de sombras con proyecciones que llenarán la fachada del edificio del ayuntamiento.

Por otra parte, Binéfar será más que nunca la casa de los títeres. Acogerá durante el festival a compañías nacionales venidas de Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Murcia; y también internacionales: Anónima Teatro (Francia), Coriolis Teatro (Uruguay) y Mosaico Cultural (Brasil).

Carteles que son obras de arte

Cartel Imaginaria 2026, de David Vela / David Vela

La rana de Imaginaria vuelve a ser protagonista del festival desde el cartel, que este año corre a cargo de David Vela, ilustrador y humorista gráfico de Zaragoza que ha obtenido más de cuarenta galardones, premios y menciones en los más destacados concursos nacionales e internacionales, llegando a participar en casi un centenar de catálogos de certámenes de todo el mundo y que ha trabajado en numerosas ocasiones con Los Titiriteros de Binéfar.

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La concejal de Cultura de Binéfar, Beatriz De Pano, ha destacado la trayectoria de este festival contada en sus carteles, auténticas obras de arte con el protagonismo de la icónica rana: “En cada una de las trece ediciones se ha creado una obra de arte con un denominador común, nuestra ranita de Imaginaria, convirtiéndose de forma indirecta en nuestra marca propia del festival”.