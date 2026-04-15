La Lata de Bombillas impulsa Lata Gourmet en Zaragoza: estos serán sus primeros conciertos internacionales

La emblemática sala de conciertos La Lata de Bombillascelebró el pasado año 2025 un cuarto de siglo de trayectoria, confirmando su condición de referencia imprescindible para la música en vivo en Zaragoza y de espacio clave dentro de la escena independiente estatal. Aquel aniversario reunió una programación especialmente significativa, con artistas muy vinculados a la historia del local y una respuesta extraordinaria por parte del público. Entonces surgía una pregunta inevitable: qué hacer después. La respuesta es Lata Gourmet.

Este nuevo ciclo nace con la voluntad de ampliar el alcance de La Lata más allá de su sede habitual y seguir acercando a Zaragoza conciertos de especial relevancia dentro del circuito nacional e internacional. La iniciativa recupera, además, una faceta que ya formó parte de la trayectoria de la sala como promotora en otros espacios de la ciudad y la reformula como una propuesta estable, coherente y con identidad propia, fiel al criterio y al sello de calidad que han convertido a La Lata de Bombillas en una garantía para el público.

Un ciclo con identidad propia

Lata Gourmet nace con una vocación clara: evitar que Zaragoza quede fuera de giras nacionales e internacionales relevantes y ofrecer a la ciudad conciertos que, por formato o aforo, necesitan celebrarse en otros recintos. De este modo, el proyecto permite ampliar el radio de acción de La Lata de Bombillas sin renunciar a los criterios de selección y personalidad que han definido su programación durante más de dos décadas.

La propia denominación del ciclo refuerza esa idea. Lata Gourmet subraya el papel de La Lata de Bombillas como organizadora del programa y, al mismo tiempo, pone el foco en la cuidada selección artística que lo articula. No se trata solo de sumar conciertos, sino de construir una propuesta reconocible, capaz de generar fidelidad entre el público y de reforzar la imagen de La Lata como sello de gusto y calidad en la programación musical.

Mercury Rev en una imagen promocional. / HONET HANNAM

Al frente de este proyecto se sitúa Javier Benito, fundador y programador de La Lata de Bombillas, que se ha convertido en una figura estratégica dentro de la programación musical de salas en nuestro país. Su trabajo sostenido durante años ha contribuido a consolidar a La Lata no solo como una sala imprescindible en Zaragoza, sino también como una marca cultural reconocible y respetada por público, artistas y profesionales del sector.

Además, Javier Benito es presidente de Aragón en Vivo, desde donde también desempeña un papel activo en la defensa, visibilización y fortalecimiento del circuito de música en directo. Su trayectoria ha estado marcada por una programación basada en el criterio, la constancia y la capacidad de detectar propuestas relevantes, una combinación que ha convertido a La Lata de Bombillas en una auténtica garantía de gusto y calidad.

Cuatro primeras citas para 2026

Lata Gourmet arranca en 2026 con cuatro conciertos ya confirmados, que reflejan con claridad la ambición y diversidad del ciclo. La primera cita será el 16 de abril en la sala López con los británicos Deadletter, una de las formaciones más estimulantes del nuevo panorama guitarrero británico. La banda ha dado un paso adelante con su segundo disco, 'Existence Is Bliss', un trabajo en el que amplía su propuesta sin perder la tensión, la energía y la personalidad que la han situado entre los nombres más interesantes del relevo post-punk.

El 2 de mayo, también en la sala López, llegará uno de los momentos más especiales del programa con Edwyn Collins, figura capital del pop británico desde los años de Orange Juice y autor de una de las trayectorias más elegantes y personales de las últimas décadas. Su visita a Zaragoza tendrá, además, un carácter histórico, ya que forma parte de 'The Testimonial Tour. A Last Lap Around Spain', anunciada como su despedida definitiva de los escenarios. Será una ocasión única para reencontrarse con un repertorio fundamental que atraviesa distintas etapas de su carrera, desde himnos como 'A Girl Like You o Rip It Up' hasta las canciones de su etapa más reciente, siempre marcadas por ese equilibrio tan suyo entre sofisticación pop, sensibilidad melódica y emoción contenida.

Ya en otoño, el ciclo continuará el 4 de octubre en la sala Oasis con Mercury Rev, una de las bandas más singulares e inclasificables del indie norteamericano. Desde su aparición a finales de los ochenta en Buffalo, el grupo ha construido una trayectoria guiada por la exploración sonora, desdibujando fronteras entre el rock psicodélico, la canción atmosférica y la experimentación pop. La cita supone la llegada a Zaragoza de una formación de culto, celebrada por la crítica internacional por su capacidad para expandir el lenguaje del rock sin perder intensidad emocional.

Cerrará esta primera tanda de anuncios Temples, que actuarán el 18 de noviembre en la sala López. La banda británica, surgida en Kettering en 2012 alrededor del núcleo creativo formado por James Edward Bagshaw y Thomas Edison Walmsley, se ha consolidado como uno de los nombres esenciales de la nueva psicodelia europea. Su propuesta combina con naturalidad la herencia del pop y el rock psicodélico de los años sesenta con una producción actual, rica en texturas, ecos, sintes y guitarras reverberantes. Su actuación en Zaragoza llegará, además, en un momento de plena vigencia creativa, con nuevo disco previsto para junio de 2026.