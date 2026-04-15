La 'otra' ciudad de Enrique Bunbury más allá de Zaragoza: un lugar bohemio entre montañas y cañones

Enrique Bunbury ha sido el invitado especial de David Broncano en el último programa de La Revuelta. El cantante ha acudido al plató más especial de La 1 para presentar su nuevo disco -'De un siglo anterior' que se presentará oficialmente el 17 de abril- y vivir una jornada completamente diferente. Después de responder a las habituales preguntas del presentador y relatar un encuentro anterior con Candela Peña, el que fuese la voz de Héroes del Silencio también habló de la 'otra ciudad' que le ha ganado el corazón en los últimos años.

La relación de Bunbury con Zaragoza va mucho más allá de ser su ciudad natal. El artista dio sus primeros pasos en la música actuando en solitario en bares que han pasado a la historia musical de la ciudad como el BV80, establecimiento de la calle Doctor Palomar, un local que también catapulteó a Joaquín Sabina.

Sin embargo, Bunbury hace muchos años que 'perdió indirectamente' su relación con Zaragoza donde no tiene fijada su residencia, ni tampoco la tiene en Madrid. El cantante le confesó a David Broncano que actualmente vive en Los Ángeles. "Yo no vivo aquí en Madrid. Vivo en Los Ángeles en una zona llamada Topanga. Es un área forestal, un Parque Nacional. Hay mucha naturaleza, distancia entre las casas", confesó ante el presentador de La Revuelta que pensaba que vivía en México, un país donde tiene multitud de seguidores.

Enrique Bunbury y David Broncano en 'La revuelta'. / TVE

"Hay gente que tiene casa que están muy bien y hay otros que tienen un carro. La mía está muy bien, pero hay gente que viven literalmente en carromatos", explicó Bunbury sobre el pasaje montañoso donde vive en las proximidades del oceáno Pacífico. La naturaleza juega un papel fundamental en la nueva residencia del artista aragonés que ha llegado a toparse con animales de todo tipo. "Últimamente ha venido una familia de osos a la zona y han puesto carteles por todos lados para tener cuidado con el oso. Más bien es para que los coches vayan despacio y que no se choquen", analizó Bunbury.

Además, el artista se encuentra completamente encantado con la sociedad norteamericana con la que convive a diario cuando tiene una pausa en su ajetreada vida. "La gente en Los Ángeles es muy cuidadosa. Tienen mucho cuidado con los animales. No me he encontrado nunca con un oso, pero creo que no haría ninguna de las cosas que en realidad tienes que hacer", confesó sobre su situación en Estados Unidos.

Panorámica de Topanga / WIKIPEDIA

"Si sales corriendo"

Quién si admitió haberse topado con un oso es David Broncano en uno de sus múltiples viajes por el mundo. "Estábamos tan mentalizados de lo que había que hacer. porque si te equivocas, si sales corriendo, te subes a un árbol y tal. Todo mal, estás jodido". El artista se encontró a gusto durante todo el programa e incluso se atrevió a vacilar a uno de los artistas en la comedia en España como es el presentador de La Revuelta. Bunbury también recordó el episodio que vivieron varias personas en México que quiseron comprar billetes para un concierto de Bad Bunny y lo compraron para un show del artista aragonés.

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Cabe recordar que Bunbury comenzará su próxima gira de conciertos en América Latina y España este verano. Una gira que terminará el próximo 12 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza tras pasar también en nuestro país por el Roig Arena de Valencia y el Movistar Arena de Madrid.