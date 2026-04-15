Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza

Los cines Palafox ha anunciado un acuerdo con IMAX para abrir una nueva sala 'IMAX with Laser' en pleno paseo de la Independencia de Zaragoza, convirtiéndose en el primer espacio de Aragón en ofrecer esta experiencia cinematográfica.

La nueva sala estará ubicada en el centro de la ciudad, dentro del actual complejo de los Cines Palafox y será el primer Imax en Aragón, reforzando la apuesta de los Palafox por mantener la experiencia cinematográfica en el corazón de la ciudad.

Un nuevo hito

El proyecto supone un nuevo hito en la trayectoria de los cines Palafox, un espacio cultural emblemático desde su inauguración en 1954, y consolida su compromiso con la innovación y la incorporación de las tecnologías más avanzadas en exhibición cinematográfica. Será el único IMAX ubicado en el centro de una ciudad en España. La sala, diseñada a medida, contará con IMAX with Laser, el sistema de proyección de última generación de la compañía, que ofrece imágenes de gran nitidez y contraste, junto a un sonido inmersivo, diseñado y patentado específicamente para este formato.

“La llegada de IMAX a los Palafox supone uno de los hitos más importantes en nuestra historia reciente,” afirman desde la dirección. “Con este proyecto damos un paso más en nuestro compromiso con Zaragoza: traer una experiencia cinematográfica única en el mundo al centro de la ciudad y seguir haciendo del cine algo extraordinario", señalan.

Cuándo será la apertura

La apertura está prevista para este verano. Este nuevo espacio se sumará a la oferta de formatos 'premium' de los cines Palafox, que incluyen proyecciones en 70mm y eventos cinematográficos únicos, consolidando su papel como uno de los principales referentes culturales de Zaragoza.

En las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre la sala, su tecnología y los primeros títulos que se proyectarán. Por el momento, los interesados pueden registrarse para ser los primeros en recibir las novedades y cómo conseguir entradas para la apertura desde la página web de Cines Palafox.