Martin agota las entradas para su concierto presentación en la sala Oasis

A falta de un mes para su cita con el público zaragozano, el cantante Martin ha colgado el cartel de entradas agotadas para su concierto del en la sala Oasis. El polifacético artista bilbaíno que se dio a conocer en Operación Triunfo 2023, acaba de publicar su primer elepé, 'La insolación' que empezará a girar en Zaragoza, el 15 de mayo.

La especial vinculación de Martin con Zaragoza viene por su relación con Juanjo Bona, su pareja, y ya se le pudo ver sobre el escenario de la Sala Multiusos compartiendo el cierre de gira del magallonero, el pasado 31 de enero. Ahora, Martin Urrita regresa a la ciudad para presentar los temas de su disco y lo va a hacer público entusiasta que ha acabado en pocas semanas con todas las entradas disponibles.

Habrá que esperar al 15 de mayo para ver si Juanjo Bona también acompaña, en el debut de la gira, a Martin Urrutia y le devuelve la compañía artística.

Una gira por grandes ciudades y con personalidad propia

El concierto en la sala Oasis de Zaragoza abre una gira que pasará por ciudades como Madrid, cita para la que ya quedan pocas entradas, Barcelona, Bilbao, Granada, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Las entradas para los conciertos de Madrid y Bilbao siguen a la venta en la web de lasttour.orgen.

Martin ha ido consolidando una identidad artística propia que combina sensibilidad pop, influencias contemporáneas y una narrativa personal. En paralelo a su desarrollo musical, el artista también ha iniciado su camino como actor con su participación en la serie 'Mariliendre', ampliando así su presencia dentro del panorama cultural actual.

Con 'La insolación', su primer disco inspirado en la obra del mismo nombre de Carmen Laforet, el artista abre una etapa que oscila entre lo experimental y lo emocional de la mano de la producción de Hidrogenesse.

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'Otro Verano', 'Nuevos Recuerdos' y su versión de 'Nadadora' han sido los primeros adelantos del LP, en el que conviven la intimidad de sus letras con una producción pop con toques alternativos.