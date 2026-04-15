La oscarizada 'Braveheart' se proyectará gratis en la plaza del Pilar

El Saraqusta Film Festival, prepara una gran sesión de cine de verano. Tras el éxito de la proyección de 'Gladiator' en la pasada edición, el 28 de abril, a las 19.30 horas, Zaragoza está invitada a ver 'Braveheart' (1995), la producción protagonizada y dirigida por Mel Gibson y que ganó cinco Premios Óscar.

La exhibición será en un lugar privilegiado en el corazón de la ciudad, en la que es la plaza peatonal más grande de la Unión Europea -y la segunda de Europa, después de la plaza del Kremlin en Moscú-. Esto es, en la plaza del Pilar y concretamente la zona frente a Delegación del Gobierno, será el espacio elegido.

En esta edición, Saraqusta apuesta por otro clásico del cine épico como es ‘Braveheart’, película que ganó cinco Premios Óscar, incluyendo mejor película y mejor dirección. El film también recibió un Globo de Oro a mejor dirección y tres Bafta, entre otros premios internacionales.

‘Braveheart’, narra la historia de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de Independencia de Escocia. Fue su primera superproducción como director y un éxito de taquilla inmediato gracias a la combinación de romance, intriga, heroísmo y espectacularidad visual de las secuencias de batalla. La película es toda una epopeya en la que las victorias y las renuncias, tanto bélicas como sentimentales, se narran con intensidad y ritmo.

La proyección será gratuita hasta completar el aforo de 600 entradas previa reserva online en la web.

La sexta edición del Saraqusta Film Festival

La sexta edición del Saraqusta Film Festival se celebrará del 24 de abril al 1 de mayo. En la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta se proyectarán las series y obras audiovisuales de la sección no competitiva ‘Panorama Saraqusta’. En el cine Cervantes se proyectarán los documentales y los largometrajes a concurso.

Por las mañanas, la actividad del festival se concentrará en el Museo del Teatro de Caesaraugusta donde cada mañana se proyectarán los documentales aragoneses y se celebrarán las mesas redondas centradas en diferentes temáticas relacionadas con el cine y la historia.

Este año, el festival homenajeará a la actriz británica Jacqueline Bisset, ganadora de un Globo de Oro así como numerosos reconocimientos en festivales de cine europeos y americanos, quien recogerá el 'Dragón de oro' durante la clausura del festival, el 1 de mayo.

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El festival también reconoce el trabajo de la actriz española Kimberley Tell por su participación en trabajos cinematográficos de género histórico, entre ellos, la serie emitida en La 1 de TVE ‘Ena’, donde interpreta el papel de la reina Victoria Eugenia. La actriz recogerá el premio Saraqusta en la ceremonia de inauguración que se celebrará el 24 de abril, en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.