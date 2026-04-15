La superproducción 'Cabaret, el musical' elige Zaragoza como primera plaza de su gira: "Llevamos toda una temporada ensayando en Madrid para venir"

Una experiencia única e inmersiva es lo que promete esta adaptación española del clásico por excelencia de los musicales, 'Cabaret'. De la mano de LetsGo, llega un espectáculo que ha elegido el Teatro Principal como su primera casa fuera de Madrid, donde ya ha estado residente desde el pasado septiembre. Así que entre el 15 de mayo y el 7 de junio serán un total de 28 funciones de 'Cabaret, el musical en el Kit Kat Klub', dirigido por Federico Bellone.

La historia, que cumple 60 años desde su estreno en Broadway, se desarrolla en un clásico cabaret berlinés de la Alemania de 1929. En su interior se mezclan el romance entre la cantante Sally Bowles y el escritor Cliff Bradshaw y el que viven Fräulein Scheider y Herr Schultz. Todo ello bajo la mirada del maestro de ceremonias del club.

"Busca sorprender tanto a quien conozca 'Cabaret' como a quien no", ha detallado el responsable de la producción, Iñaki Fernández. De igual modo, ha subrayado que el de Zaragoza es un público que "está bien educado" y eso, junto al hecho de haber recibido siempre un buen trato en esta plaza, ha declinado la balanza para que sea esta ciudad la encargada de recepcionar este espectáculo que "rompe la cuarta pared".

Amanda Digón canta un fragmento de la obra en el Teatro Principal / Jaime Galindo

Esta versión nació con el objetivo de provocar sensaciones, romper límites entre artistas y espectadores y sorprender, pero siempre siendo respetuosa con el musical original. Además, antes de comenzar cada función se celebra un pre 'show' -45 minutos antes- al más puro estilo de Berlín, años 20. La interacción con el público es constante gracias a la combinación de mesas en el escenario y de usar el patio de butacas como parte de la escena.

Una apuesta de la ciudad por la cultura de los grandes espectáculos

A la presentación del musical ha acudido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha acompañado a los responsables de la productora, al gerente del PMAEI, José María Turmo, y a los protagonistas del elenco principal: Amanda Digón, que representa a Sally Bowles, y Pepe Nufrio, que da vida a Cliff Bradshaw.

Ambos actores, pese a que no serán quienes participen de la representación en las funciones zaragozanas, han coincidido en que "Zaragoza nos encanta". Nufrio ha remarcado que esta versión, para algunos espectadores, está por encima de la de Londres o Nueva York, mientras que Digón ha puesto en valor la importancia del este escenario con su comentario: "Llevamos toda una temporada ensayando en Madrid para venir a Zaragoza".

Natalia Chueca durante la presentación del musical 'Cabaret' / Jaime Galindo

Por su parte, Chueca ha agradecido la elección del Teatro Principal como primera estancia itinerante del musical y ha reseñado el "grandísimo esfuerzo" del área de Cultura del ayuntamiento que rige para "traer la mejor programación y los mejores musicales". Según su criterio, esta programación refleja la apuesta por la innovación y la cultura para toda la ciudadanía que ya no tiene que desplazarse para disfrutar estos grandes espectáculos.

Igualmente, Natalia Chueca ha recordado que el año pasado, 2025, fueron más de 143.000 espectadores los que pasaron por las butacas del Principal y ha achacado ese éxito de asistencia a representaciones como 'Tarzán', otro musical de gran factura que estuvo la pasada navidad en el teatro municipal.

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Para cerrar la presentación de la superproducción, tanto Amanda Digón como Pepe Nufrio han ofrecido unos cortes musicales en directo, acompañados de la pianista Katia Toukalo.