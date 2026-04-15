La XIV edición del Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo se inspirará en los sueños

Panticosa volverá a convertirse del 17 al 23 de julio en el escenario de referencia para los amantes de la música clásica con la celebración de la XIV edición del Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo', organizado por la Fundación García Esteban. Bajo el título 'Sueños', el festival explorará cómo los sueños se entrelazan entre la música, la literatura, la pintura y la naturaleza. Una propuesta con la que se pretende dar a conocer la imprescindible relación entre estas disciplinas y la fusión de creatividad, así como la importancia de la relación entre las formas, el ritmo, el color, el sonido y otros fenómenos afines en la creación de melodías.

La programación completa se ha dado a conocer en rueda de prensa, en un acto celebrado en la Diputación de Huesca que ha contado con la presencia de Carlos Sampériz, diputado delegado de Cultura de la DPH; Mónica Belío, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Panticosa; Carmen Esteban, presidenta de la Fundación García Esteban y directora del festival; Martí Rafel, director general de Nozar Hotels & Resorts; y Laura Prada, directora de la Fundación Caja Rural de Aragón.

Durante la presentación, el diputado delegado de Cultura de la Diputación de Huesca, Carlos Sampériz, ha destacado que “es un festival diferencial que, este año trata sobre los sueños y que se hace en un paraje único e increíble. Poder llevar la música de excelencia, en ese entorno magnífico que es el mejor auditorio que podemos encontrar, hace que sea un festival único capaz de unir música y naturaleza".

Una edición para la música

Esta edición estará especialmente centrada en la creación musical y el repertorio de compositores españoles, “haciendo hincapié en las conmemoraciones del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 200 aniversario de la muerte de Juan Crisóstomo Arriaga. Como siempre contar con Premios Nacionales de la Música en nuestro Festival siempre ha sido un objetivo, y en este sentido estarán presentes el compositor Jesús Rueda, Premio Nacional de la Música 2004, y Spanish Brass, de 2020”, ha señalado Carmen Esteban, quien ha subrayado el valor de esta propuesta.

La diversa programación de esta edición se desplegará una vez más en distintas localizaciones del Balneario de Panticosa y también en varios rincones del municipio, reforzando así su vocación de acercar la música a todos lugares y públicos.

El festival comenzará el 17 de julio con un concierto inaugural de Nancy Fabiola Herrera y el Dúo García Esteban, que estrenarán obras especialmente encargadas para esta edición en el Auditorio-Teatro del Casino del Balneario, contando con compositores de la talla de Jesús Rueda, Premio Nacional de la Música 2004, Josema García Hormigo y el compositor coreano Hyunmin Kim.

El ciclo continuará con el pianista Moisés Sánchez, la violinista Ana Valderrama y Pablo Martín Caminero al contrabajo con 'Falla Imaginario' el 18 de julio. El 19 de julio será el turno del Dúo Apellaniz, que presentará 'España Soñada', mientras que el 20 de julio el AniMa DUO traerá un concierto único titulado 'L’éveil d’AniMa'.

Para el 21 de julio, Francisco Antonio García y el Cuarteto Seikilos nos ofrecerán una propuesta innovadora con 'Un sueño truncado'; el 22 de julio, Antón Dolgov y Maite Léon presentarán su programa 'Sueños de Ida y Vuelta', basado en su última grabación discográfica que ha sido nominada a mejor álbum de Música Clásica de los Premios de la Academia de la Música 2026. Para finalizar el 23 de julio la agrupación Spanish Brass. Premio Nacional de la Música 2020, actuará con 'Spanish Brass, un sueño hecho realidad'.

Además de estos grandes conciertos, el festival también contará con el 'Festival OFF- a la hora del Vermut', una propuesta paralela que ofrece conciertos en lugares únicos de Panticosa. Entre ellos, destaca el concierto de Maria Confussion en el Parque de la Cruz el 18 de julio y el 22 de julio, el grupo Tetraphilla Ensemble actuará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Panticosa con EnSueños, un cuarteto de cuatro voces acompañado de Ander Tellería al acordeón mesotónico.

El 19 de julio también tendrá lugar una Excursión Musical a los Senderos Apadrinados de Hoz de Jaca, donde Stoyan Paskov y Víctor Serrano fusionarán flamenco y jazz rodeados de naturaleza.

El festival también ofrece una serie de actividades de formación para jóvenes músicos en el Campus Formativo Profesional, donde podrán interactuar con los grandes artistas que participan en el evento. Además, se realizarán actividades lúdicas y familiares para acercar la música a los más pequeños.

Noticias relacionadas

El evento contará con conferencias como la de Eva Armisén, quien nos hablará sobre su relación con los musicales coreanos, y diversas Tertulias entre amigos que servirán como punto de encuentro para discutir temas artísticos y culturales.