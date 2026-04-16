Amaia Salamanca ('La ahorcada'): "Vivimos en la incomunicación, todo el mundo da su punto de vista y es muy radical en su perspectiva"

Amaia Salamanca interpreta a Rosa Martín, una cantautora conocida en 'La ahorcada'. La mujer se suicida en el jardín de Fran, un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. El fantasma de La ahorcada permanece en la mansión de Fran, negándose a ser ignorado y decidido a darle una lección.

Le soy sincero, en la vida pensé que iba a ver una Amaia tan perturbadora...

Es verdad, siempre he estado un poco más acostumbrada a hacer personajes de una cara más amable. Y claro, de repente este personaje de Rosa la ahorcada creo que tiene mucha profundidad porque son casi como dos personajes en uno. Es Rosa, la artista, la que se enamora del personaje de Eduardo Noriega, la que se obsesiona un poco con él, a la que le rompe el corazón, la que tiene ese amor tóxico y esa obsesión y se acaba convirtiendo en otra. En Rosa la ahorcada, este fantasma que se quiere quedar en su casa en ese tránsito entre la vida y la muerte, un poco como para hacerle la vida imposible, con esa sed de venganza y eso al final se acaba convirtiendo en un poco algo autodestructivo y entonces es un personaje que no parece muy amable si se quiere quedar en tu casa el resto de la eternidad.

¿Le dio vértigo este papel?

Sí, por supuesto que lo reconozco, me dio vértigo. Una de las frases que me caracterizan y que creo que siempre digo en todas las entrevistas es que soy una persona que se mueve mucho por retos, que me encanta aventurarme en cosas distintas y arriesgarme. Y él me lo propuso sin querer verme antes. Es verdad que yo ya había trabajado con él en otros dos proyectos, pero que eran comedia y que me diera esa oportunidad, a pesar del reto que suponía, me hizo decir 'me tengo que tirar de cabeza en esto'. No fue un sí a la primera porque tuve como que masticarlo un poco, pero mira, ahora viéndolo con perspectiva, la verdad que estoy muy feliz.

¿Hubo mucho trabajo previo?

Fue duro porque además me tocó cantar, aprenderme un tema, tocarlo, tocar la guitarra, que yo no la tocaba, entonces había mucho ensayo previo y mucha preparación previa, pero ha sido en realidad muy bonito poder dar vida a esta ahorcada.

Es una película de terror que en realidad habla de mucho más que de terror, interpela mucho al espectador, ¿no cree?

Sí, comienza por ese amor tóxico y esa incomunicación en la que estamos hoy en día. Vivimos en la incomunicación, todo el mundo da su punto de vista y todo el mundo es muy radical en su perspectiva, pero no hay comunicación entre nosotros, y creo que no había comunicación tampoco entre los dos personajes, de Eduardo y la ahorcada, y eso desemboca en esta manera de actuar que tiene ella. Rosa sí que ha estado siempre en el mundo de espiritismo, de lo parapsicológico, y al final se queda en ese tránsito entre la vida y la muerte, para hacerle un poco la vida imposible, como decía, pero es por esa falta de comunicación. Hubiera sido más fácil no romperle el corazón y haberle dicho mira que esto va a ser un lío de una noche y ya está, no utilizo mi poder para sacar de ti lo que quiero.

Amaia Salamanca en su visita a Zaragoza para presentar 'La ahorcada'. / JOSEMA MOLINA

Eso que dice precisamente es lo que acerca la película al espectador.

Creo que todo el mundo se va a sentir identificado, todo el mundo ha vivido algún amor tóxico por desgracia, o se ha sentido obsesionado por una persona, o se ha sentido rechazado por una persona. Creo que es una peli que no es de terror por terror, sino que hay muchas emociones con las que el público se puede identificar y conectar.

Es la tercera vez que trabaja con Miguel Ángel Lamata, ¿cómo es su relación con él?

Es una persona excepcional, con una cabeza llena de batiburrillos muy divertidos, una persona muy rápida. Es verdad que él es muy cómico y por eso sus proyectos siempre han estado vinculados a la comedia, pero yo creo que el terror es con lo que le caracteriza más y va a formar parte mucho más de su visión como director de aquí a un futuro. Ya había trabajado con él, o sea que meterme en esta experiencia de nuevo, ha facilitado las cosas, porque ya sabía su manera de trabajar y sé que también es agradable y yo no soy de esas personas que sufre en un proyecto. Y no creo que haya que sufrir. Creo que las cosas con dedicación y profesionalidad se pueden hacer bien sin tener que sufrir. Y sabía que con él íbamos a ser perfeccionistas, pero que iba a haber una diversión también.

¿Cómo fue el rodaje en esa casa maldita de Teruel?

La casa es un personaje más y por eso fue tan difícil encontrarla, porque tiene que tener ese halo de casa encantada y luego aparte tiene que tener un árbol, que es un árbol muy característico, que se va a quedar el resto de la eternidad. El equipo de decoración de arte hizo un gran trabajo, la casa por dentro es espectacular. Y la verdad es que uno acaba sintiendo un gran vínculo con ella. Ya no es sólo el vínculo que tengas que tener con los demás personajes, como puede ser con Eduardo o con Cosette, que el personaje de la niña que también es muy importante la relación que tiene la ahorcada, sino que el personaje de la ahorcada sabe que se va a quedar ahí eternamente. Y por eso es tan importante la casa.

¿Cuando un rueda una película de terror pasa miedo?

Yo no, porque soy muy práctica en ese sentido. Fíjate, la parte que más me costaba era la parte espiritual y paranormal, porque yo no creo mucho en esas cosas. De alguna manera, tú cuando creas personajes, obviamente hay cosas que te acercan a los personajes y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver contigo, pero que también quieres entenderlas. No quieres juzgarlas, simplemente quieres entenderlas y ver esa evolución. Y esa parte fue la más complicada, pero, mira Lamata sí cree en espíritus.Me dijo que él sabe que hay una persona viviendo en la casa donde él vive. Y yo, '¿pero qué haces, te vas a la ducha tranquilo?'. A través de mucha conversación de gente que sí que realmente cree en esto, bueno, pues me hizo ir encontrando el vínculo entre Amaia y la ahorcada, que a mí me costaba un poco.