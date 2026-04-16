Eduardo Noriega (protagoniza 'La ahorcada'): "Es un hombre que se cree un poeta con profundos sentimientos y en realidad es un egoísta sin alma"
El actor vuelve a rodar con Miguel Ángel Lamata con el que confiesa sentirse "muy cómodo"
Eduardo Noriega vuelve a trabajar con Miguel Ángel Lamata en 'La ahorcada', un filme de terror donde interpreta a Fran en cuya casa se suicida una mujer cantautora con la que tuvo relaciones sexuales y cuya relación no acabó de cerrar.
¿Eduardo, se le puede considerar ya un 'chico Lamata'?
Soy un chico Lamata, sí, sí, sí, sí. Por vocación, por convicción y por proyectos futuros que tenemos, somos socios, amigos, nos admiramos, nos queremos y vamos a seguir trabajando juntos. Yo con Lamata no me planteo si voy a hacer la película o no, sino qué es lo siguiente que vamos a hacer.
¿Qué pensó cuando le llegó la propuesta de hacer este personaje tan diferente a lo que hasta ahora le había ofrecido Lamata?
Sí, lo que pasa es que yo ya llevaba años colaborando con Lamata, ya había hecho 'Nuestros amantes', la obra de teatro que hicimos juntos, sobre María Lejárraga, que son cosas completamente distintas, y esta tercera también, o sea que tenemos una alianza de verdad fraternal y profesional y miramos qué otros proyectos vamos a hacer y en la vocación de Lamata también está hacer cosas distintas y lo siguiente que vamos a hacer va a ser completamente distinto. Yo confío mucho en él y me siento muy cómodo trabajando con él, incluso cuando yo estoy trabajando en otras producciones también recurro a él como entrenamiento, como forma de ensayos, de preparar o de hablar, o sea que tenemos una alianza profesional muy sólida.
'La ahorcada' es una película de terror que en realidad va mucho más allá implicando al propio espectador.
No es solo una película para escucharse a uno mismo en la butaca, que también, sino que creo que es una película del amor y del desamor; y del dolor y del amor malentendido que termina transformándose en una obsesión, y esta obsesión es autodestructiva y destructiva para los demás. Y me parece que había algo también poético en la película inspirada en el cuento de Wilde 'Ruiseñor y la rosa', donde ahí hay un hombre que se cree un poeta con profundos sentimientos y en realidad es un egoísta sin alma que destroza el corazón. Y eso es un poco lo que es Fran (su personaje).
Un personaje nada sencillo.
El reto era hacer a un tipo manipulador y egoísta, pero que el público pudiera identificarse con él. Es decir, que también Lamata y Mayte Navales (la guionista y autora de la novela en que se basa el filme) no querían hacer personajes de una sola pieza, malo, malísimo o mala malísima o buenísimo, sino que todos los personajes tienen conflictos y contradicciones y dolor, que es lo que les causa actuar.
¿Le costó encontrar el tono?
Soy bueno, pero no soy bueno. Tengo la doble cara. Era una cosa que teníamos muy presente Lamata y yo y que medíamos cuando rodábamos. Hay que hacer a un tipo egoistón, un tipo que está mirándose el ombligo, pero al mismo tiempo es un tío que ama profundamente a sus hijas y que tiene mucho cariño y mucho sentido de la protección de sus hijas. Jugábamos con esa contradicción y sin pasarnos ni de un lado ni del otro. No podíamos hacer solo a un manipulador egoísta, porque entonces nadie se va a identificar con este tío. Y con el reto que suponía el final de la historia, desgraciadamente para él, es el último en enterarse de lo que verdaderamente sucedió con su propia vida.
¿Cómo es su relación con Aragón?
Ya es mi segunda tierra y además últimamente, profesionalmente, repito. El año pasado estrené 'Parecido a un asesinato', que rodamos en el Pirineo oscense y aquí, y está, por supuesto, en Teruel y en Zaragoza. Es una tierra a la que vengo muy a menudo y tengo muchas amistades. Además es una tierra con grandísimos directores, históricamente.
