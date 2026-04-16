Enrique Bunbury: "El BV80 de Zaragoza fue un lugar de crecimiento con solo 14 años, tocábamos en un bar donde no podíamos beber alcohol"

El aragonés Enrique Bunbury publica un nuevo disco en solitario y recuerda para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sus inicios en la música en la ciudad y cómo es su relación con Zaragoza.

Cerrará la gira en Zaragoza donde se agotaron las entradas en días.

La verdad es que Zaragoza me trata muy bien, mucho mejor de lo que merezco, sin ninguna duda. Y los últimos conciertos que hemos dado en Zaragoza para mí siempre han sido muy especiales, principalmente por la relación con el publico, el cariño que recibo por parte de la gente. No tengo palabras para expresarlo. La verdad es que hacer el último concierto de la gira en Zaragoza es una cosa que me emociona especialmente, me parece una guinda fantástica a esta pequeña gira que no es muy amplia pero que va a ser bastante especial.

Lleva muchos años viviendo fuera, ¿echa de menos Zaragoza?

Es que yo no puedo echar de menos ni Zaragoza ni España siquiera porque mi relación con la ciudad y con el país es constante. Yo voy varias veces al año a Zaragoza y vengo mucho y estoy un poco a caballo y me muevo todo lo que puedo. Tengo esta bendición un poco errante y nómada que me permite por un lado el lujo de poder saltar y cruzar el Atlántico mucho y disfrutar de diferentes lugares; y también por otro lado me hace sufrir muchos aeropuertos.

"Zaragoza me trata muy bien, mucho mejor de lo que merezco, sin ninguna duda"

El otro día publicábamos un reportaje sobre el BV80, el bar de Zaragoza que conoce bien. ¿Qué recuerda de aquella época?

Yo estaré eternamente agradecido al BV80 porque en aquel momento creo que era con una banda primeriza de las mías que se llamaba Rebel Waltz (Bunbury tocaba la bacteria entonces) nos dejaron actuar. Yo tendría 14 años o algo así, y nos dejaron ser banda que podríamos llamar residente; en una semana tocábamos todos los días y nos dejaron como dos bloques en los que tocamos, bueno, pues muchos días seguidos, que fue una forma de crecer muy importante para nosotros en un momento en el que no teníamos mucho acceso a tocar en ningún otro lado. Las otras opciones era tocar en colegios, en los pasos del Ecuador y cosas así. Éramos muy niños y tocábamos en un lugar en el que no nos dejaban beber alcohol porque éramos muy críos y los mayores estaban tocando ahí y nos estaban viendo y nosotros les veíamos a ellos. Me acuerdo ver a Aborígenes del cemento, claro, que para nosotros eran Rolling Stones y para mí fue un lugar de crecimiento maravilloso.

Y todo en una Zaragoza en los años en la que no había una escena consolidada.

No había nada. Ten en cuenta que esto es previo a la M-Tro y a la En Bruto, que son las dos salas que luego sí que removieron el avispero, pero antes de eso es que no había lugares donde tocar. Creo que había alguna discoteca donde hacían conciertos así pues una vez al mes o alguna cosa, pero eran muy pocos lugares y luego lo que te decía, los colegios hacían algunos conciertos, pero el BV80 fue importantísimo para nosotros.