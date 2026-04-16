Ester Vallejo o Violeta Veinte comparten talento femenino en Esteparias a Escena

Esteparias a Escena regresa con una propuesta cultural que pone en valor una identidad rural ofreciendo una alternativa fresca y cercana al público. En esta edición, el ciclo se celebrará el 23 y 25 de abril, además del 16 de mayo, en tres localidades: Almochuel, La Puebla de Albortón y Belchite, que se incorpora como nuevo escenario para esta edición.

El festival busca reivindicar a las mujeres como un motor fundamental para la vida cultural de los territorios. Se trata de una programación comprometida con el medio rural, con la creación contemporánea y con el patrimonio inmaterial que da forma a la identidad de la comarca.

Aunque en futuras ediciones Esteparias a Escena plantea ampliar su horizonte hacia disciplinas como el teatro o la danza, esta cita pone de nuevo el acento en la música y el circo, con una cuidada programación comisariada en colaboración con Born! Music.

Continuación natural de Escenario Estepario, como una rama que surge de un proyecto que ha ido fortaleciendo sus raíces tras tres ediciones, Esteparias a Escena amplía la propuesta más allá de la música, incorporando nuevamente a Trapecio Mucho, la compañía de circo que se ha consolidado como referente del circo contemporáneo en el medio rural, reafirmando así su compromiso con las artes en las zonas menos masificadas.

Arte y territorio

La programación de este año mantiene el carácter diverso y vibrante que distingue al festival. La fusión entre música y circo será el eje principal de la edición de 2026, donde los artistas y el público se encontrarán en espacios abiertos y cercanos, en un ambiente de comunión y reflexión.

El festival comenzará el jueves 23 de abril a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Belchite, con 'El Despertar de las Musas', un espectáculo circense de la compañía Trapecio Mucho. Con una propuesta que mezcla humor, poesía y acrobacias aéreas, el espectáculo lleva el circo contemporáneo a la plaza del pueblo, invitando a reflexionar sobre la libertad, la creatividad y la emoción en vivo.

El sábado 25 de abril a las 12.00 horas, el festival tomará la Plaza de la Iglesia de Almochuel, donde Ester Vallejo, una de las voces más destacadas de la música aragonesa, compartirá su último álbum 'A la fresca' (2024). Vallejo, con su estilo único que mezcla sonidos tradicionales y contemporáneos, rinde homenaje a las mujeres del medio rural, contando historias de vida que muchas veces han quedado en el olvido. La artista, que ya formó parte de la edición anterior de Escenario Estepario, sigue apostando por la fusión de sonidos tradicionales y contemporáneos.

Finalmente, el sábado 16 de mayo a las 13.00 horas, las Antiguas Escuelas de La Puebla de Albortón acogerán el concierto de Violeta Veinte en formato trío, un proyecto musical que fusiona jazz, folk y pop, con la originalidad de la compositora segoviana. Con una propuesta que aboga por la sinceridad y la emoción en sus letras, Violeta Veinte promete un espectáculo lleno de matices sonoros y emocionales, que conecta el pasado y el presente a través de la música.

Festival comprometido con el medio rural

Esteparias a Escena no solo es un ciclo de música y circo; es una propuesta que crece de la mano del territorio y se conecta profundamente con la identidad de los pueblos que lo acogen. Con el apoyo de los ayuntamientos de Belchite, Almochuel y La Puebla de Albortón, el ciclo mantiene su compromiso con una cultura de cercanía, accesible y adaptada a las necesidades y particularidades del medio rural.

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Al integrar arte contemporáneo con el patrimonio y la tradición local, Esteparias a Escena ofrece una plataforma para las artistas que, desde su creatividad, generan un vínculo único con el territorio. A través de esta iniciativa, la Comarca Campo de Belchite reafirma su rol como un referente cultural que apuesta por el arte como motor de cambio social. Esteparias a Escena demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa para fortalecer el tejido cultural de los pueblos y ofrecer una alternativa real a la masificación cultural que se vive en otros contextos más urbanos.