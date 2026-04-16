El Festival Lesbípolis convierte a Teruel en la capital de la cultura LGTBQ+ del 24 al 26 de abril

La ciudad de Teruel acogerá del 24 al 26 de abril la primera edición de Lesbípolis, un festival de cultura lésbica impulsado por el colectivo Café con Bollos, que convertirá la ciudad en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica.

La presentación oficial de Lesbípolis ha tenido lugar en la sede de la Fundación Térvalis, entidad patrocinadora del festival, en un acto que ha contado también con la participación de la Diputación Provincial de Teruel, otra de las instituciones que respaldan económicamente el proyecto. Han participado en el acto Marta Serrano, fundadora de Café con Bollos, Elena Utrilla, directora de proyectos de la Fundación Térvalis y Beatriz Redón, delegada del área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel.

“Vimos que el proyecto estaba totalmente alineado con los valores de la Fundación Térvalis y no lo dudamos. Esta iniciativa ayuda a visibilizar realidades diversas que han permanecido ocultas durante mucho tiempo y desde nuestra fundación siempre vamos a apoyar la diversidad”, ha destacado Utrilla. Por su parte,la delegadade la DPT ha señalado que este colectivo “tiene ideas que enriquecen nuestra ciudad y nuestra provincia en pro de la diversidad y la inclusión. Ánimo a toda la ciudadanía a participar y agradezco que iniciativas como esta contribuyan a visibilizar nuestra provincia”.

Durante una manisfestación del Orgullo en Teruel / Café con Bollos

Desde su anuncio oficial, el festival no ha dejado de sumar apoyos institucionales, sociales y culturales turolenses, hasta convertirse en un evento que implicará a gran parte del tejido socioeconómico y cultural de la ciudad. Con más de 200 personas inscritas, la gran mayoría de fuera de la provincia de Teruel, y el 100% del objetivo de la campaña de micromecenazgo recaudado en menos de un mes, la cita ha levantado una expectación que confirma su potencial como punto de encuentro LGBT estatal.

La implicación de toda la ciudad

Teruel y sus agentes económicos, culturales y sociales se han sumado a la iniciativa: Fundación Térvalis, la Diputación Provincial de Teruel, locales como el Pub 101, el Bar Lennon o el Restaurante Método, Dinópolis, el Museo Provincial de Teruel o la Fundación Amantes de Teruel. Cada patrocinio se traduce en ayudas para la organización y las personas que asistan al festival.

El Bar 101 cederá su espacio para acoger actuaciones musicales y ofrecerá descuentos en sus consumiciones, como hará también el Bar Lennon, que además será el espacio donde se desarrollen las actividades del sábado por la tarde. El Restaurante Método ofrecerá sus instalaciones para el monólogo que abrirá el festival.

Pancarta de cabecera del Orgullo en Teruel / Café con Bollos

El Museo Provincial de Teruel por su parte ofrecerá su salón de actos para acoger los conversatorios de memoria lésbica y el encuentro de ‘La Tejereta’, que tendrán lugar el domingo 26 por la mañana.

Dinópolis y la Fundación de los Amantes de Teruel ofrecen descuentos en sus entradas para las personas que se inscriban a Lesbípolis.

En este ecosistema de colaboración local se enmarca también la identidad visual del festival y el cartel, creados por la diseñadora turolense Carola Hinojosa. Su propuesta reinterpreta, desde la ironía y el humor, el imaginario asociado al término “bollera”, transformándolo en una herramienta de visibilidad, fuerza y comunidad a través de un lenguaje visual inspirado en el packaging de bollería industrial.

Un evento abierto a toda la ciudadanía

Lesbípolis nace para demostrar que la diversidad afectivo-sexual también habita, resiste y se celebra en territorios como Teruel, cruzando dos realidades históricamente invisibilizadas: la territorial y la lésbica.

Siendo ese su objetivo, el festival es abierto a toda la ciudadanía, independientemente de su orientación sexual, género o identidad. Todas las actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse previamente a través de un formulario para acceder a ventajas y descuentos, como el que ofrecen desde la Fundación Amantes de Teruel o Dinópolis.

La única actividad de acceso restringido será la sesión de Café con Bollos del sábado 25 por la mañana, reservada para mujeres lesbianas y bisexuales.

Programa completo

Viernes, 24 de abril

18:00 h | CSA A Ixena

Bienvenida oficial y recogida de welcome packs. Punto de inicio obligatorio para personas inscritas.

20:30 h | Restaurante Método (Sala Clandestino)

Monólogo de la cómica Euge Ruiz, combinando humor, identidad y reivindicación.

Sábado, 25 de abril

11:00 h | Centro Social San Julian

Sesión de Café con Bollos (espacio exclusivo para mujeres lesbianas y bisexuales).

19:00 h | Centro Histórico de Teruel

Manifestación por la visibilidad lésbica, con La Batucada que Entiende. Lectura de manifiesto al finalizar el recorrido.

22:30 h | Bar 101

Conciertos de los grupos locales Broken Reality y The Persons.

01:00 h | Bar 101

Sesión DJ con DJ SUKHA.

Domingo, 26 de abril

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