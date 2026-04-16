Fundación Ibercaja conmemora su 150 aniversario con una gran gala de zarzuela y jota en el Teatro Real de Madrid

El próximo domingo 26 de abril, a las 19.00 horas, Fundación Ibercaja organiza en el Teatro Real de Madrid el espectáculo 'La gran zarzuela con los grandes de la jota', un recital único impulsado por la entidad en el marco de su 150 aniversario.

La gala reunirá a más de un centenar de artistas en un homenaje a dos géneros clave de la cultura española: la zarzuela y la jota aragonesa. Sobre el escenario se darán cita grandes voces de la lírica como la soprano Montserrat Martí Caballé, la mezzo-soprano Beatriz Gimeno y el barítono Luis Santana, junto a referentes incuestionables de la jota popular como Nacho del Río y Beatriz Bernad.

Todos ellos estarán acompañados por el coro sinfónico Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y el cuerpo de baile Esencia de Aragón, con coreografía de Miguel Ángel Berna, quien también ofrecerá una actuación. La propuesta combina romanzas emblemáticas de zarzuela con las tonadas más representativas de la jota aragonesa, poniendo en valor la estrecha relación entre ambos géneros.

El programa incluye piezas como La Verbena de la Paloma, La Gran Vía, Gigantes y Cabezudos, El Barberillo de Lavapiés, junto con jotas como La Dolores que pondrá el broche final a la gala.

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Un evento irrepetible que reivindica la tradición, el proceso artístico y el legado cultural, invitando al público a disfrutar de la zarzuela y la jota en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid.