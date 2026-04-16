'La ahorcada', la nueva película de Miguel Ángel Lamata, llega a los cines: "He hecho esta linda pesadilla porque uno tiene que ser fiel a sí mismo"

La "linda pesadilla" de Miguel Ángel Lamata, 'La ahorcada', en el que el director aragonés se sumerge en el cine de género, de terror, en un giro de guion considerable a su carrera, se preestrena esta tarde en los cines Palafox de Zaragoza. Antes, el cineasta ha desgranado junto a los protagonistas de la película, Eduardo Noriega, Amaia Salamanca, Norma Ruiz y Cosette Silguero, los detalles del filme (que llegará a las salas el próximo 22 de abril) en la sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que ha colaborado en la financiación del filme.

"Uno tiene que ser fiel a sí mismo y aunque la vida me ha llevado a la comedia lo que me fascinó desde pequeño era el terror", ha confesado Miguel Ángel Lamata, que ha apostado por llevar al cine la novela de otra aragonesa, Mayte Navales, 'La ahorcada'. En ella, Rosa Martín (Amaia Salamanca), cantautora se suicida en el jardín de Fran (Eduardo Noriega), un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. Y hasta ahí han querido decir en la presentación. "Me gusta el tráiler de la película porque no cuenta nada", ha señalado, de hecho, Amaia Salamanca, "a veces veo tráilers que ya digo para qué ver la película si ya me la ha contado".

"El miedo nos define a todos"

"El miedo nos define a todos como individuos y como sociedad, y en la ficción, no en la vida real, es algo muy divertido porque podemos enfrentarnos a cosas que de otra manera no haríamos", ha señalado el propio Lamata, que ha dejado claro, en cualquier caso, que no es un película de terror al uso: "Es un desafío al espectador, incluso para sus límites de cordura", ha dicho de manera enigmática. Y es que 'La ahorcada' ahonda en lo psicológico.

"Ha sido una experiencia muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada y me he metido de repente en el género pero estoy encantada, aunque he de reconocer que lo vi muy retador y me entraron muchas dudas, no fue un sí inmediato a Lamata", ha confesado Amaia Salamanca, que nunca había estado tan perturbadora en la pantalla.

"Ninguno, excepto Eduardo Noriega, habían hecho hecho terror antes, y la gente me dice que los he sacado de su zona de confort, pero la realidad es que lo que han hecho es entrar en su zona de confort. El riesgo hubiera sido no hacer esta película. Yo creo en lo sobrenatural y ellos tienen un talento sobrenatural", ha insistido Miguel Ángel Lamata. En ese sentido, Norma Ruiz, ha confesado que a Lamata "le ha salido un 'thriller' sin quererlo, pero a mí que me gusta mucho el terror clásico, esta película me recuerda a clásicos como 'La escalera', 'Carrie' y 'El resplandor'".

"Soy el diablo hecho niña"

Sobre el rodaje en Aragón (la mayor parte se hizo en Teruel), Miguel Ángel Lamata también ha sido muy claro: "Es que no tengo otra opción, tenemos un nexo emocional con nuestra tierra, Aragón nos encanta y quiere a su cine; y nosotros también", ha enfatizado el cineasta, que se ha vuelto a rodear de caras conocidas para este filme: "Con Miguel Ángel me une una relación de amistad profesional, nos admiramos y queremos y la cuestión no es si voy a trabajar con él sino qué es lo próximo que vamos a hacer juntos", ha señalado Eduardo Noriega.

Miguel Ángel Lamata con el elenco de actores de 'La ahorcada' en la sede de la CARTV. / JOSEMA MOLINA

"He disfrutado un montón, rodar me encanta porque hace cosas que nunca harías y quiero seguir rodando terror. Como me dice Lamata, soy el diablo hecho niña", ha concluido la presentación la benjamina del elenco, Cosette Silguero.