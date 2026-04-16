La Asociación de Mujeres Andaban celebra la 30ª edición de su Semana Cultural en Calatorao

Calatorao se convierte durante 14 días en un punto de encuentro social y cultural, en el marco de la 30 edición de su Semana Cultural que se alarga durante dos semanas y en la que 18 asociaciones, entidades, empresas y artesanos colaboran con Andaban y el ayuntamiento en un programa que da muestra de la diversidad y vitalidad del asociacionismo de esta localidad de Valdejalón.

Los actos se inician con un homenaje a todas las juntas directivas que ha tenido Andaban desde el 14 de enero de 1993 en que se constituyó la asociación: “Nos hemos encontrado con un gran legado -apunta Ana Lorén, actual presidenta- y estamos muy agradecidos de todo el trabajo que han desarrollado y que debemos continuar; Lorenza Moreno, primera presidenta de Andaban fue una pionera que puso a Calatorao como punta de lanza en un movimiento que siguieron mujeres de otros pueblos; su hija Ana Aguirre, que fue la segunda presidenta de la asociación, pondrá unas palabras como reconocimiento y recuerdo de lo realizado. Queremos agradecer también el apoyo del Ayuntamiento y de todas las asociaciones que colaboran con nosotros”.

Homenaje a María Moliner

En esta edición la Asociación Calasenda, el CEIP Domingo Jiménz Beltrán, el Club de Lectores, la AMPA Don Fausto, el APN Roberto del Val, la pintora Isabel Garmón, Andaban y el ayuntamiento, han desarrollado el proyecto Palabras Vivas que se convierte en un homenaje a María Moliner en el 60 Aniversario del 'Diccionario de uso del español'. Durante varios meses han desarrollado un proyecto que se concreta en una exposición que se presentará en dos fases. La mañana del día 22 de abril en el colegio, con la muestra de 20 carteles expositivos que convierten a la naturaleza y la palabra en protagonistas. "Se han realizado con la selección de las palabras, su imagen y la definición que el diccionario de Maria Moliner hace de las mismas -explican desde la organización- también se acompañan de un código QR en el que se escucha la voz y música que han puesto los alumnos en cada selección”.

La exposición se trasladará por la tarde al parque de la Diputación, donde se podrá contemplar hasta su traslado a la Casa de las Asociaciones, donde permanecerá durante la Semana Cultural.

Este proyecto se complementará con el encuentro que ha organizado el Club de Lectores de la Biblioteca Municipal el día 29 de abril con Ana Santos, que fue directora de la Biblioteca Nacional de España y que presentará su ensayo 'Sembrar palabras', un trabajo sobre el despertar intelectual de la mujer y que ha sido Premio Espasa en 2025.

La Ronda de los Mayos

Los catorce días que contempla el programa dan para mucho y servirán para la celebración del 30 aniversario de la Cofradía Minerva Sangre de Cristo que realizará una exhibición de su sección de tambores y para que la Asociación Barbacana, que lleva más de treinta años investigando en la historia de Calatorao, dé a conocer su última publicación, un callejero y mapa turístico de Calatorao actualizado.

La Semana Cultural presta una atención especial a las tradiciones, tanto culturales, como sociales o deportivas. En este campo destaca el IV Trofeo de tiro de barra aragonesa que lleva el nombre de Felix Serrano, historia viva de este deporte que batió todos los récords y fue campeón de Aragón muchos años. Asímismo, el programa contempla actos sociales con comidas de hermandad y el tradicional encuentro del Día de San Jorge en el que los vecinos se reúnen en el parque de la Diputación cocinando el rancho aragonés y disfrutando de diversos actos organizados por las asociaciones y el ayuntamiento. La diversidad de asociaciones permitirá a los vecinos y asistentes disfrutar de todo tipo de actos, exposiciones, teatro leído, iniciarse en el Paloteau y el baile popular y disfrutar con una charla taurina que precederá a una suelta de becerras que organiza la asociación taurina Plata y Oro. Tampoco faltará la Concentración de artesanos, un acto que año tras año concentra gran cantidad de público.

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La Banda Municipal Mariano Gracia Escario animará la semana cultural con un concierto en el Casino y la Rondalla Aires del Jalón y la Escuela Municipal de Jota recorrerán las calles de la localidad la noche del 30 de abril celebrando la Ronda de los Mayos, cerrando un aniversario que ha dado muestras del potencial asociativo de Calatorao.