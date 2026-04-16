Las mejores firmas de la literatura española contemporánea se reúnen en el V Festival Barbitania

Una vez más, Barbastro se convertirá en punto de encuentro de escritores y lectores, con un programa que reunirá a más de 43 participantes y 40 actividades a lo largo de cuatro días, del 14 al 17 de mayo, de intensa programación: debates, conversaciones, exposiciones, presentaciones, música, foros, talleres, tertulias, teatro, recitales poéticos y firmas de libros, entre otras propuestas dirigidas a todos los públicos.

La quinta edición de Barbitania se adentra en las casas de la literatura para reflexionar sobre qué significa habitar. La casa es memoria y refugio, frontera y abrigo: el espacio donde la identidad aprende a pronunciarse en voz baja. También la literatura es una casa, un lugar al que regresamos, que nos sostiene y nos transforma. En un tiempo marcado por la incertidumbre del hogar, Barbitania propone pensar la vivienda como relato colectivo y experiencia íntima. Durante unos días, el festival se convertirá en una casa compartida desde la que imaginar otras formas de vivir y convivir.

Además del Festival Barbitania, encuentro que se enmarca dentro del Certamen Literario Ciudad de Barbastro, se dará a conocer el fallo de la 57ª edición del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro y de la 58ª edición del Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, entre otros galardones.

4 días entorno a los libros

La celebración del CLB/Barbitania confirma, una vez más, el firme compromiso de la ciudad de Barbastro con su proyecto cultural, orientado al fomento de la lectura y la escritura. Este impulso se materializa en la convocatoria de sus premios literarios, en su carácter prescriptor, en la creación de sinergias con el sector editorial que garantizan la publicación de las obras galardonadas, y en la consolidación de un festival literario que, en apenas cuatro días, reúne a más de cuarenta escritores de primer nivel y que, en su última edición, alcanzó los 2.190 asistentes, procedentes principalmente de Aragón, aunque cada año atrae a un número creciente de lectores de otros puntos de la península.

Durante la presentación del programa de Barbitania, en la Diputación Provincial de Huesca, el diputado de Cultura, Carlos Sampériz, ha señalado que “es un festival de referencia a nivel nacional, para la provincia es una cita ineludible en la que confluyen más de 1.400 manuscritos, y que ha hecho que Barbastro se ha convertido en un volcán cultural”.

Según ha reseñado Pilar Abad, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro: "En esta edición, queremos destacar especialmente la proyección nacional e internacional de nuestros certámenes. Más de 1.400 obras concurren este año al Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro y al Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, una cifra que evidencia el enorme interés que despiertan y su consolidación como referentes culturales más allá de nuestras fronteras".

María Ángeles Naval, directora del Festival, ha explicado que «hemos escogido como tema del Festival el hogar, la casa, y va a resultar muy atractivo para el público. Como novedad este año, contaremos con los podcast literarios de Antonio Martínez Asensio y Berna González Harbour”. Precisamente se grabará en directo una edición del podcast ‘¿Qué estás leyendo?’, de González Harbour.

Corina Oproae, Jon Juaristi, Gioconda Belli, Joaquín Pérez Azaustre, Jordi Amat, Alexandra Lun, Luis García Montero, Jordi Carrión, Berna González Harbour, Elvira Navarro, Antonio Orejudo, Leonardo Cano, Juan Trejo, Natalia Moreno, Antonio Martínez Asensio, Eva Orúe, Juan Manuel de Prada, Julio Espinosa, Aurora Luque, Carlos Zanón, Lara Moreno, Carlos Marzal, Benjamín Prado, Monika Zgustova, Zülfü Livaneli, Nicolás Tsabertidis o Cristina Consuegra son algunos de los protagonistas del V CLB/Barbitania.

El viernes 15 de mayo se hará público el fallo de los premios internacionales del Certamen Literario de Barbastro: el LVIII Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola y el LVII Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, que este último año ha vuelto a batir su récord de participación.

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La V edición del Certamen Literario de Barbastro - Barbitania se clausurará el domingo 17 de mayo, a las 13:45 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con un acto institucional presidido por el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y la concejal de Cultura, Pilar Abad.